Cazzu sorprende a sus fans con su regreso a OnlyFans: la foto encendió las redes

La cantante argentina Julieta Cazzuchelli, conocida mundialmente como Cazzu, confirmó su regreso a la plataforma OnlyFans con una publicación que en pocas horas revolucionó las redes sociales. La artista, considerada la “Jefa del trap”, compartió una provocadora foto frente al espejo acompañada del mensaje: “Estoy de vuelta perr…”, junto con un signo de dólar y un corazón marrón, lo que desató una ola de comentarios y reacciones de sus seguidores.

La artista no solo asumió la maternidad con el nacimiento de su hija Inti, fruto de su relación con Christian Nodal, sino que también enfrentó la separación del cantante mexicano, quien recientemente contrajo matrimonio con Ángela Aguilar. Lejos de centrarse en la polémica, la artista ha insistido en que sus prioridades son claras: su hija y su trabajo creativo.

“Lo demás, está de más”, expresó en recientes declaraciones, dejando en evidencia que su atención está enfocada en su vida personal y en continuar ampliando su legado artístico.

La suscripción a su perfil en OnlyFans tiene un costo de 10 dólares mensuales (unos 40.000 pesos colombianos) y permite a los fans acceder a contenido exclusivo de tono sensual. Esta no es la primera vez que la cantante incursiona en la plataforma: ya en 2020 había sorprendido a sus seguidores con material cargado de sensualidad.

Ahora, su retorno a OnlyFans parece estar ligado a una estrategia más amplia que combina música, literatura y monetización digital. Hace apenas unas semanas lanzó su libro “Perreo, una revolución”, una obra en la que expone su visión feminista y el proceso de empoderamiento que ha construido en su carrera. Durante la promoción, señaló que “las transformaciones personales requieren tiempo”, subrayando que este proyecto refleja su camino de autodescubrimiento y fortaleza.

De acuerdo con estimaciones de medios como Quién, Cazzu percibe actualmente entre 21.000 y 28.000 dólares mensuales por su actividad en redes sociales, cifra que podría incrementarse con su regreso a OnlyFans. A estos ingresos se suman las ganancias de su libro y su más reciente proyecto discográfico Latinaje, que ha recibido elogios de la crítica y del público.

La decisión de volver a la plataforma no solo marca un giro en su carrera digital, sino que reafirma la capacidad de la artista para reinventarse y expandir sus fuentes de ingresos en un momento clave de su vida personal y profesional.

Además de su faceta musical y literaria, Cazzu ha sido reconocida con múltiples nominaciones y premios que avalan su impacto en la industria urbana latinoamericana. En 2019 se hizo con el galardón a “Mejor artista trap femenina” en los Premios Núcleo Urbano, y ese mismo año también fue nominada al Premio Martín Fierro en las categorías de “Mejor artista musical” y “Mejor estilo cantante femenino”.

Su proyección internacional quedó de manifiesto en 2025, cuando fue seleccionada por Spotify como artista EQUAL Global del mes de marzo, lo que la ubicó en la portada de la playlist con ese nombre y la posicionó como referente del movimiento por la equidad de género en la música.