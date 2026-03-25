En Ucrania, la guerra en Irán impulsa el negocio de los drones

La guerra en Oriente Medio puso en evidencia la utilidad de los interceptores, diseñados para destruir en vuelo drones de combate.

Kiev, Ucrania/Desde que comenzó la guerra en Irán, los fabricantes ucranianos de interceptores de drones aseguran estar desbordados por cientos, incluso miles, de solicitudes de Oriente Medio, y esperan la autorización de su gobierno para exportar.

La invasión rusa lanzada en 2022 sumió a Ucrania en el caos y la violencia. También convirtió al país en uno de los más avanzados del mundo en materia de drones militares.

Ucrania cuenta ahora con cientos de fabricantes que producen estos aparatos por millones y afirma disponer de un ejército con una experiencia inédita.

La guerra en Oriente Medio puso en evidencia la utilidad de los interceptores, diseñados para destruir en vuelo drones de combate.

Atacada casi a diario por cientos de drones Shahed, inicialmente de diseño iraní y luego producidos masivamente por Moscú, Ucrania desarrolló una gama de sistemas de defensa baratos y bastante eficaces, entre ellos los interceptores.

Un "saber hacer" muy solicitado ahora por los países del Golfo, objetivo de este mismo tipo de dron en represalia por los ataques israelíes y estadounidenses desde finales de febrero.

Exportaciones prohibidas

Representantes de estos países llaman a todas las puertas en Kiev, según testimonios de fabricantes y responsables ucranianos.

El grupo General Cherry, importante productor privado que fabrica interceptores antiShahed llamados "Bullet", recibió "cientos, incluso miles" de mensajes procedentes de "casi todos los países de Oriente Medio atacados por Irán", afirmó a la AFP su portavoz Marko Kuchnir.

Representantes gubernamentales, empresas privadas, intermediarios… "El interés es enorme", especialmente por los interceptores, añadió.

Un país logró hacerse con ocho pero sin carga explosiva, es decir inutilizables, relata riendo un alto funcionario ucraniano bajo condición de anonimato.

Las exportaciones de material militar siguen estando en gran medida prohibidas en Ucrania desde el inicio de la guerra, a pesar de las promesas de las autoridades de una próxima apertura.

El presidente Volodimir Zelenski propuso la ayuda de Ucrania a los países del Golfo y a Estados Unidos, con la esperanza de asegurarse su apoyo frente a Rusia.

Aunque su homólogo estadounidense Donald Trump afirmó que no necesita la ayuda, Ucrania envió a más de 200 expertos militares a países de Oriente Medio para compartir su experiencia y demostrar sus capacidades.

Zelenski espera cerrar acuerdos a largo plazo sobre drones con las capitales implicadas para financiar la producción en Ucrania, cuyas capacidades, según estimaciones, solo se utilizan a la mitad por falta de fondos.

Listos para ayudar

Por ahora arremete contra países que intentan comprar drones ucranianos eludiendo al gobierno, y contra fabricantes nacionales en busca de "dinero fácil".

"Nuestras empresas no son pobres, ganan mucho dinero" suministrando drones al ejército ucraniano, declaró a mediados de marzo, amenazando a los productores con "medidas desagradables".

Los fabricantes prometen obedecer. Aseguran que los suministros destinados al ejército no se verán afectados y que el riesgo de que Rusia utilice sus tecnologías no aumentará.

"Estamos listos para ayudar, pero solo una vez que recibamos la luz verde del gobierno", asegura Ares, portavoz del importante productor ucraniano Skyfall.

El joven, encapuchado y que se identifica con un seudónimo debido a la sensibilidad de esta industria, hace volar el interceptor P1 Sun ante periodistas de la AFP.

Desplegado en el frente hace cuatro meses, el dron -cuyo nombre es un juego de palabras que significa "pene" en ucraniano- es considerado uno de los más eficaces contra los Shahed.

Como el petróleo

Skyfall también lo presenta como el interceptor "más barato del mundo", que cuesta 1.000 dólares por unidad al ejército ucraniano. El grupo puede fabricar "hasta 50.000 por mes", lo que permitiría exportar una parte, asegura Ares.

Los drones "son como el petróleo para nosotros", afirmó recientemente Zelenski.

Pero los aparatos por sí solos no bastan. Es la experiencia en combate y su integración dentro de las fuerzas armadas lo que constituye la principal ventaja de Ucrania.

¿La producción de drones podría transformarse en "una gallina de los huevos de oro" para Kiev? No necesariamente, opina Sérgui Zgurets, experto militar ucraniano. Para él los países del Golfo, cuyos recursos financieros superan ampliamente a los de Ucrania, probablemente acabarán recurriendo a una defensa aérea convencional.

Algunos señalan un problema ético entre la floreciente industria y los soldados en el frente.

"Uno se hace millonario, el otro termina muerto o amputado. Y, sin embargo, ambos parecen servir a la misma causa", observa un comandante de una unidad ucraniana de drones.