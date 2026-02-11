La UE anuncia la creación de una aplicación europea para combatir el ciberacoso

El proyecto está en su fase inicial y el objetivo es desarrollar un modelo de aplicación europea que los Estados miembros puedan luego adaptar según sus necesidades.

La Comisión Europea anunció el martes su intención de crear una aplicación para ayudar a los jóvenes víctimas de ciberacoso a denunciar abusos de manera segura y recibir asistencia.

La propuesta forma parte de una iniciativa más amplia de la Unión Europea para proteger a los menores de los riesgos en internet, incluida en un "plan de acción" contra el ciberacoso, que afecta a uno de cada seis niños de entre 11 y 15 años, según la Comisión.

A largo plazo, la aplicación debería permitir a los menores reportar de forma confidencial casos de acoso, almacenar y enviar pruebas de manera segura, y recibir asistencia de los servicios de educación, protección infantil o legales.

"Los niños y jóvenes tienen derecho a estar seguros en línea”, subrayó Henna Virkkunen, comisaria europea de Soberanía Tecnológica. "El ciberacoso vulnera este derecho, dejando a los menores heridos, solos y humillados. Ningún niño debería experimentar esto".

La propuesta se enmarca en una acción más amplia de la UE para proteger a los menores de los efectos nocivos de las redes sociales y el bloque está estudiando prohibir su uso a los adolescentes.