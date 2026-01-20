La Unión Europea promete una 'respuesta firme' a las amenazas de Trump sobre Groenlandia

Davos, Suiza/La Unión Europea prometió este martes una respuesta "firme" a las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, a la espera de una reunión en Davos sobre el futuro de este territorio de Dinamarca en el Ártico.

Desde que volvió a la Casa Blanca, el dirigente republicano argumenta que "necesita" esta isla rica en minerales y tierras raras por motivos de seguridad nacional para evitar que Rusia y China impongan su hegemonía en el Ártico.

Ocho países europeos manifestaron su firme oposición a ese plan expansionista y enviaron una misión militar de exploración la semana pasada. Todos son miembros de la OTAN, entre ellos Reino Unido, Alemania y Francia, las principales economías del continente.

Trump reaccionó amenazándoles con aranceles si se oponen a su plan.

En su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, que se celebra cada año en la estación de esquí suiza, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que Trump podría acabar sumiendo en una "espiral descendente" las relaciones con la UE.

"Los aranceles propuestos son un error, especialmente entre aliados de larga data", dijo Von der Leyen.

"Sumirnos en una espiral descendente solo ayudará a los adversarios que ambos estamos determinados a mantener al margen del panorama estratégico. Así que nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada", señaló.

Por su parte el presidente francés Emmanuel Macron, que también está en Davos, instó a la UE a "usar" sus herramientas comerciales para responder y acusó a Estados Unidos de querer "debilitar y subordinar a Europa".

Aunque Macron habría propuesto a Trump celebrar una cumbre del G7 el jueves en París, el presidente francés dijo después que finalmente la cita no está prevista.

Ante las tensiones, el Parlamento Europeo decidió suspender el proceso de ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, confirmaron este martes sus principales grupos políticos.

"¡No queremos ser invadidos!"

En el marco de su campaña sobre Groenlandia, Trump publicó en su plataforma Truth Social un fotomontaje de sí mismo plantando una bandera en un paisaje rocoso y helado junto a un cartel que reza: "Groenlandia - Territorio de Estados Unidos. Est. 2026".

En Nuuk, la capital de Groenlandia, Jens Kjeldsen protesta cada día en solitario contra los planes de Trump de tomar el territorio.

"¡No queremos ser invadidos!", insistió este martes el hombre, un exjuez de 70 años que ahora se dedica a la carpintería.

Trump pronunciará un discurso el miércoles en Davos y participará en otros actos el jueves.

El exjefe de la OTAN Anders Fogh Rasmussen, afirmó que estas amenazas son "una crisis para la comunidad transatlántica en general y un reto para el orden mundial tal y como lo conocemos desde la Segunda Guerra Mundial", dijo en una entrevista con AFP.

"Tenemos que conseguirlo"

Trump afirmó el lunes que no creía que los dirigentes europeos fueran a "oponerse demasiado" a su deseo de comprar la inmensa isla ártica, y declaró a periodistas: "Tenemos que conseguirlo".

Los líderes de la UE se reunirán el jueves en Bruselas para decidir cómo responder a la crisis, una de las más graves para las relaciones transatlánticas en años.

Las relaciones entre Trump y Macron se tensaron aún más el lunes, cuando el estadounidense amenazó con aranceles del 200% al vino y al champán francés después de que Francia insinuara que no se sumaría a su "Consejo de la Paz".

Los analistas consideran este organismo, creado para resolver conflictos internacionales, como una especie de Consejo de Seguridad de la ONU pero en el que los países miembros tienen que pagar por participar.

Trump confirmó el lunes que el presidente ruso, Vladimir Putin, está entre los líderes invitados.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, también fue invitado pero dijo que le era "muy difícil imaginar" figurar en ese organismo junto a Putin.

El gobierno británico dijo estar "preocupado" por esta invitación, calificando a Putin de "agresor en una guerra ilegal contra Ucrania".

Zelenski también declaró este martes que está "preocupado" de que el tema de Groenlandia desvíe la atención internacional del conflicto en su país, tras casi cuatro años de la invasión rusa.

China critica la "ley de la jungla"

Este martes también intervino en Davos el viceprimer ministro chino, He Lifeng, cuyo país se vio envuelto en una guerra comercial con la administración Trump.

"Unos pocos países selectos no deberían tener privilegios basados en su propio interés, y el mundo no puede volver a la ley de la jungla en la que los fuertes se aprovechan de los débiles", sostuvo He, sin mencionar a ningún país.