Uruguay estudia 'acercarse' a la OCDE, sin descartar la adhesión

Por el momento, el gobierno uruguayo debe realizar un estudio para ver las "brechas" que existen entre los estándares de la OCDE y la política de Uruguay, en ámbitos como la competitividad y las compras públicas, entre otros, explicó.

Uruguay estudia formas de "acercarse" a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sin descartar la adhesión, indicó la viceministra de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, en declaraciones a AFP en París.

Actualmente, 38 países forman parte de esta organización de cooperación económica, entre ellos cuatro latinoamericanos: México, Chile, Colombia y Costa Rica. Argentina, Brasil y Perú iniciaron el proceso de adhesión en enero de 2022.

"Uruguay está analizando alternativas, formas de acercarse a la OCDE", confirmó Csukasi, que esta semana participó en el Foro Económico Internacional sobre América Latina que organiza cada año este organismo y en una reunión ministerial.

Preguntada sobre si este acercamiento incluye la adhesión, respondió: "No, no lo descartamos". Pero "esto depende de una invitación a ingresar", precisó la diplomática, quien subrayó no obstante que existe "interés mutuo".

Por el momento, el gobierno uruguayo debe realizar un estudio para ver las "brechas" que existen entre los estándares de la OCDE y la política de Uruguay, en ámbitos como la competitividad y las compras públicas, entre otros, explicó.

"A partir de ahí obviamente, veremos qué tan cerca o qué tan lejos podemos estar", aseguró.

En paralelo, Montevideo debe acoger una reunión ministerial de países de la OCDE y latinoamericanos el 29 y el 30 de septiembre con el objetivo de "encarar" a nivel regional la productividad y la innovación desde el "desafío de la inteligencia artificial".