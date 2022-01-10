Mundo

Vacuna contra COVID-19 adaptada al ómicron estará lista en marzo, dice jefe de Pfizer

Vacunas de Pfizer / AFP
Afp
10 de enero 2022 - 14:04

Nueva York, Estados Unidos/El laboratorio estadounidense Pfizer espera tener lista para marzo una vacuna contra el covid-19 adaptada a la variante ómicron, informó el lunes el jefe de la compañía.

"No sé si lo necesitaremos, no sé si se utilizará ni cómo, pero estaremos listos. La fábrica ya comenzó a producir", dijo Albert Bourla al canal financiero estadounidense CNBC.

Bourla indicó a fines de noviembre que su empresa ya había comenzado a trabajar en una nueva versión de la vacuna dirigida más específicamente a contener la variante ómicron.

"Esperamos poder llegar a un producto que proteja mucho mejor contra las infecciones en particular, porque la protección contra hospitalizaciones y casos graves es bastante razonable con las vacunas actuales si ha recibido la tercera dosis", explicó Bourla el lunes.

Sin embargo, se necesitan más estudios para determinar si es necesaria una cuarta dosis, añadió.

De su lado, el director general del laboratorio estadounidense Moderna, Stéphane Bancel, indicó que la empresa trabaja en una dosis de refuerzo para este otoño boreal también dirigida a atacar el ómicron y que debería entrar "pronto" en fase de ensayo clínico.

Temas relacionados

COVID-19 Pfizer
Si te lo perdiste
EEUU designa como organizaciones terroristas al cártel de Juárez y a Los Viagras de México
EEUU restringe la estadía de estudiantes y periodistas extranjeros
Asesinan a un periodista que cubría temas de seguridad en México
Ataques de EEUU golpean aeropuerto, puentes y estación de tren en Irán
Lo último
Mundial 2026: Piers Morgan desata polémica con mensaje sobre las Malvinas
Ana de Armas despierta rumores de romance tras ser vista junto a famoso cantante
¡Atención! Tráfico afectado por vuelco de camión volquete en la vía Centenario
MiCultura abre concurso para diseñar nuevo logotipo del Museo Reina Torres de Araúz
stats