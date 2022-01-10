Vacuna contra COVID-19 adaptada al ómicron estará lista en marzo, dice jefe de Pfizer

Nueva York, Estados Unidos/El laboratorio estadounidense Pfizer espera tener lista para marzo una vacuna contra el covid-19 adaptada a la variante ómicron, informó el lunes el jefe de la compañía.

"No sé si lo necesitaremos, no sé si se utilizará ni cómo, pero estaremos listos. La fábrica ya comenzó a producir", dijo Albert Bourla al canal financiero estadounidense CNBC.

Bourla indicó a fines de noviembre que su empresa ya había comenzado a trabajar en una nueva versión de la vacuna dirigida más específicamente a contener la variante ómicron.

"Esperamos poder llegar a un producto que proteja mucho mejor contra las infecciones en particular, porque la protección contra hospitalizaciones y casos graves es bastante razonable con las vacunas actuales si ha recibido la tercera dosis", explicó Bourla el lunes.

Sin embargo, se necesitan más estudios para determinar si es necesaria una cuarta dosis, añadió.

De su lado, el director general del laboratorio estadounidense Moderna, Stéphane Bancel, indicó que la empresa trabaja en una dosis de refuerzo para este otoño boreal también dirigida a atacar el ómicron y que debería entrar "pronto" en fase de ensayo clínico.