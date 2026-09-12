El Vaticano confía en otro religioso español el futuro de la archidiócesis de Rabat

Hasta el momento no se presentó ninguna denuncia ante la justicia marroquí, según indicaron recientemente la fiscalía y la policía a la AFP.

El papa León XIV nombró al religioso español Mario León Dorado arzobispo coadjutor de la archidiócesis de Rabat, a la espera de los resultados de una investigación sobre el titular, el cardenal Cristóbal López Romero, quien se apartó de sus funciones tras acusación de abusos sexuales reveladas por la AFP.

Un coadjutor es un arzobispo nombrado junto a un arzobispo titular con derecho automático a sucederlo.

Cuando el arzobispo en funciones se jubila o fallece, el coadjutor se convierte inmediatamente en el nuevo arzobispo de la diócesis.

El comunicado del Vaticano recuerda su trayectoria religiosa.

El padre Dorado era desde principios de agosto administrador apostólico de la archidiócesis de Rabat, que gobernaba de manera provisional hasta el día de hoy.

También es prefecto apostólico de El Aaiún, en el Sáhara Occidental, una antigua colonia española actualmente controlada en su mayor parte por Marruecos.

El 8 de julio, la AFP había revelado que al menos cinco mujeres acusaban al español Cristóbal López Romero, quien figuraba entre los cardenales considerados con posibilidades de suceder en 2025 al fallecido papa Francisco, de abusos sexuales y comportamientos inapropiados.

Hasta el momento no se presentó ninguna denuncia ante la justicia marroquí, según indicaron recientemente la fiscalía y la policía a la AFP.

En respuesta a las preguntas de la AFP, Cristóbal López Romero declaró no haber "cometido ninguna agresión, violencia ni acoso sexual", pero anunció que se apartaría de sus funciones en el marco de una investigación preliminar del Vaticano.

En paralelo, dos investigadores del Vaticano viajaron a Rabat para escuchar a algunas de las presuntas víctimas y miembros de la diócesis.

Dos de estas mujeres y un denunciante cuyas declaraciones recogió la AFP, fueron escuchados.