🔴 Venezuela bajo ataque: Gobierno colombiano despliega fuerza pública y asistencia humanitaria en la frontera

Bogotá, Colombia/El presidente Gustavo Petro informó que el Gobierno de Colombia activó desde la madrugada de este sábado 3 de enero un conjunto de medidas de seguridad y asistencia humanitaria tras concluir un Consejo de Seguridad Nacional que se extendió desde las 3:00 a. m., en el que se evaluó la situación regional y los posibles impactos para el país.

Según indicó el mandatario, se ordenó el despliegue de la Fuerza Pública en la frontera y de toda la capacidad asistencial disponible, ante un eventual ingreso masivo de refugiados. “Se despliega la fuerza pública en la frontera y toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados”, señaló.

Petro también aseguró que la Embajada de Colombia en Venezuela se encuentra activa y atendiendo llamadas de asistencia de ciudadanos colombianos que residen en ese país.

En el ámbito diplomático, el jefe de Estado afirmó que, como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Colombia ya inició gestiones para convocar a este organismo y buscar apoyos internacionales frente a la situación. “Buscamos ya a quienes quieran ayudarnos a convocar el Consejo”, afirmó.

El Gobierno colombiano expresó de manera enfática su rechazo a cualquier agresión contra la soberanía de Venezuela y de América Latina. En ese sentido, el presidente reiteró el principio de la autodeterminación de los pueblos como eje fundamental del sistema de Naciones Unidas.

“Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos”, concluyó Petro.

El presidente Donald Trump se pronunció en la red social Truth Social sobre los ataques a Venezuela, y escribió lo siguiente:

"Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, fue capturado y expulsado del país. Esta operación se realizó en conjunto con las autoridades estadounidenses. Detalles a seguir. Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11 a.m. en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP"

Las declaraciones de Trump surgen horas después de los ataques la madrugada de este 3 de enero, sobre Caracas.

Los ataques, además de Caracas, se han dado en la cercana ciudad costera de La Guaira (norte), apenas separada de la capital por una montaña que enmarca el valle de Caracas; también se registraron explosiones cerca de las 02H00 locales. Videos a los que tuvo acceso la AFP muestran columnas de humo grises y naranja en la línea costera.

En reacción al ataque, el Ejecutivo venezolano, la acción militar constituiría una violación de la Carta de las Naciones Unidas, en particular de los artículos 1 y 2, que establecen el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. El Gobierno sostuvo que estos hechos “amenazan la paz y la estabilidad internacional”, especialmente en América Latina y el Caribe, y ponen en riesgo la vida de millones de personas.

Con datos de AFP