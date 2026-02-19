Venezuela ante la ley de amnistía: lo que se sabe

La ley es una iniciativa de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar de Estados Unidos.

El Parlamento de Venezuela debate el jueves una ley de amnistía general que puede liberar a cientos de presos políticos, pero expertos y familiares temen que tendrá un alcance limitado.

La ley es una iniciativa de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar de Estados Unidos.

Rodríguez gobierna bajo presión de Washington. Inició un proceso de excarcelaciones previo a la propuesta de amnistía. Van 448, pero quedan aún 644 tras las rejas, según la ONG Foro Penal.

"No va a ser la mejor ley, creo que todavía hay muchas cosas que mejorar", advirtió a la AFP una fuente con conocimiento de las negociaciones entre el chavismo y la minoritaria oposición, que continúan hasta antes del inicio de la sesión.

Esto es lo que se sabe:

La agenda

La sesión estaba prevista para las 16H00 locales (20H00 GMT), pero se atrasó por las negociaciones sobre su contenido.

Otra fuente parlamentaria dijo a la AFP que la comisión responsable de la ley estaba reunida pasada la hora pautada.

"Faltan tres artículos determinantes", explicó.

El partido de gobierno tiene mayoría absoluta para aprobar la ley, pero, según las fuentes, quiere aprobarla por consenso.

Las autoridades incrementaron la seguridad dentro del Palacio Legislativo y sus inmediaciones. La policía cerró también el paso de vehículos en los alrededores.

El Parlamento "tiene la oportunidad de demostrar si existe o no verdadero ánimo de reconciliación nacional desde el respeto a los derechos humanos", escribió en X el abogado Gonzalo Himiob, director de Foro Penal.

La traba

El proyecto de 13 artículos es más vago que borradores que circularon antes.

El debate del jueves pasado se trancó en el artículo 7, que indica que la amnistía abarca "a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos" en 27 años del chavismo.

La oposición objetó el final de la redacción que exige que la persona "esté a derecho o se ponga a derecho", es decir que se presente ante los tribunales en Venezuela para determinar si aplica la amnistía.

No está claro cómo esa exigencia afecta a opositores en el exilio.

La justicia venezolana ha sido señalada de servir al chavismo. La propia Rodríguez ha llamado a una reforma profunda del sistema.

Las negociaciones

El artículo 8 enumera los hechos específicos que cubre la amnistía, desde el golpe de Estado a Hugo Chávez y la huelga petrolera de 2002 hasta las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024.

Sus críticos argumentan que la amnistía debe abarcar los 27 años de chavismo sin excepciones.

Expertos independientes de Naciones Unidas subrayaron que la amnistía "debe aplicarse a todas las víctimas de enjuciamiento ilegal e integrarse en un proceso integral de justicia transicional".

"Yo soy muy optimista de lo que puede pasar", dijo el miércoles el diputado opositor Tomás Guanipa.

Huelga de hambre

Decenas de familiares acampan frente a las cárceles desde el primer anuncio de excarcelaciones, el 8 de enero, con la esperanza de que su preso político salga.

Los 448 que salieron recibieron libertad condicional, un punto sobre el que activistas hacen hincapié: la amnistía debe conceder libertad plena.

Un grupo de 10 mujeres inició el 14 de febrero una huelga de hambre a las afueras de unos calabozos de la Policía Nacional en Caracas conocidos como Zona 7. Tres de ellas aún persistían el jueves en exigencia de la liberación de sus familiares.

El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, prometió la libertad de esos presos en una visita hace dos semanas. Desde entonces, 17 fueron excarcelados.

Presión de EEUU

El debate sigue a la corta visita a Caracas del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis Donovan.

Se reunió con Rodríguez y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino, y del Interior, Diosdado Cabello, quienes pregonaron por años discursos "antimperialistas".

Rodríguez ya cedió a Washington control del petróleo y avanza en la reanudación de las relaciones bilaterales, rotas en 2019.