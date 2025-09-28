Vietnam evacuará a 250.000 personas del litoral por el tifón Bualoi

Más de 100 personas murieron o desaparecieron en Vietnam debido a desastres naturales en los primeros siete meses de 2025, según el Ministerio de Agricultura.

Vietnam/Vietnam se prepara para evacuar el domingo a más de 250.000 pobladores de áreas costeras antes de la llegada del tifón Bualoi, que deberá azotar el país en su región central, productora de acero.

La tormenta, que en Filipinas causó 11 muertos, se ubica sobre el mar con vientos de 130 kilómetros por hora, y deberá tocar tierra a las 19H00 (12H00 GMT), según la agencia meteorológica local.

Danang, principal ciudad del centro de Vietnam, espera evacuar a más de 210.000 residentes, según la prensa estatal, y más de 32.000 pobladores de Hue deberán ser trasladados a zonas seguras.

Más de 15.000 pobladores de Ha Tinh, importante centro siderúrgico, deberán ser igualmente evacuados a escuelas y centros médicos convertidos en albergues temporales, según las autoridades.

Cerca de 117.000 militares fueron movilizados para apoyar la protección de los pobladores.

Cuatro aeropuertos locales fueron cerrados y todas las embarcaciones pesqueras en la ruta del tifón fueron llamados de vuelta al puerto.

"Me siento un poco ansioso pero tengo esperanza de que todo estará bien. Todos estuvimos a salvo después del reciente tifón Kajiki, espero que esta vez sea igual o menos severo", comentó a AFP Nguyen Cuong, un vecino de Ciudad Ha Tinh de 29 años.

Los científicos advierten que las tormentas se vuelven más potentes conforme el mundo se calienta debido a los efectos del cambio climático provocado por la actividad humana.

Más de 100 personas murieron o desaparecieron en Vietnam debido a desastres naturales en los primeros siete meses de 2025, según el Ministerio de Agricultura.