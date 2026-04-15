Putin alerta sobre el debilitamiento de la economía rusa

El año pasado el producto interior bruto de Rusia creció solo 1 %, y las autoridades ya preveían una expansión débil en 2026, incluso cuando la economía se contrajo a principios de año.

Moscú, Rusia/El presidente ruso Vladimir Putin advirtió el miércoles de una desaceleración de la economía del país y pidió medidas para impulsar el crecimiento, frenado por la ofensiva de cuatro años en Ucrania y las sanciones occidentales.

El enorme gasto del Kremlin en el esfuerzo bélico impulsó el crecimiento tras el inicio de la ofensiva a gran escala en 2022 y ayudó a Rusia a evitar el colapso económico.

Sin embargo ese aumento del gasto elevó la inflación, afectó a sectores de la economía no vinculados al conflicto y llevó la deuda externa rusa a su nivel más alto en 20 años.

El año pasado el producto interior bruto de Rusia creció solo 1 %, y las autoridades ya preveían una expansión débil en 2026, incluso cuando la economía se contrajo a principios de año.

El miércoles Putin declaró en una reunión gubernamental sobre asuntos económicos que la "trayectoria" del crecimiento estaba "actualmente por debajo de las expectativas".

Las estadísticas muestran que el crecimiento económico "ha disminuido durante dos meses consecutivos" y que el PIB se contrajo 1,8 % en el periodo enero-febrero, subrayó.

Añadió que espera "propuestas de medidas adicionales destinadas a reanudar el crecimiento de la economía interna".