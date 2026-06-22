Wall Street cierra sin una dirección clara golpeada por el sector tecnológico

Diez días después de su histórica salida a bolsa, SpaceX de Elon Musk también tuvo una fuerte caída del 16,43% hasta 154,60 dólares por acción.

La Bolsa de Nueva York terminó con resultados mixtos el lunes, en una jornada en la cual las principales acciones tecnológicas -incluidas Google y SpaceX- cerraron con una fuerte caída, mientras los inversores seguían de cerca el desarrollo de las negociaciones entre Washington y Teherán.

El índice Nasdaq, de fuerte composición tecnológica, cayó un 1,32% y el ampliado S&P 500 pasó un 0,37%. Solo subió el Dow Jones industrial, que ganó un 0,29%.

Alphabet, casa matriz de Google, cayó un 5,02% hasta 349,56 dólares por acción luego de la salida de dos de sus especialistas en inteligencia artificial (IA), que se sumaron a sus competidores.

También terminaron en rojo Amazon (-4,75%), Microsoft (-3,18%), Nvidia (-0,97%) y Apple (-0,34%).

Diez días después de su histórica salida a bolsa, SpaceX de Elon Musk también tuvo una fuerte caída del 16,43% hasta 154,60 dólares por acción.

Aún así, la empresa aeroespacial mantiene un avance de alrededor del 14% desde que empezó a cotizar en Wall Street, cuando su precio inicial se fijó en 135 dólares.

"Algunas personas poseen participaciones importantes (...) lo que podría incentivar tomas de beneficios en el corto plazo", dijo en una nota Giuseppe Sette, cofundador de la firma de análisis Reflexivity.

Los observadores "también están inquietos por las considerables necesidades de liquidez requeridas para financiar las ambiciones tecnológicas" de las grandes empresas del sector, dijo José Torres, de Interactive Brokers.

Durante la jornada, los inversores también vigilaron de cerca las conversaciones de Washington y Teherán que deberían resultar, dentro de un período renovable de 60 días, en un documento final.

Ambas partes han hecho "avances talentosos", dijeron los gobiernos de Pakistán y Catar, que actúan como mediadores, en un comunicado conjunto.