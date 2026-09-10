Zelenski aterriza en Canadá para reunirse con el primer ministro, según medios

La visita "se centrará en las prioridades comunes de Canadá y Ucrania, en particular el fortalecimiento de la cooperación en los ámbitos de la defensa, la economía y la energía", indicó el dirigente canadiense en un comunicado.

Montreal, Canadá/El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó en la madrugada del jueves a Canadá, donde prevé reunirse con el primer ministro Mark Carney para reforzar el apoyo a Kiev, informaron medios canadienses.

La visita "se centrará en las prioridades comunes de Canadá y Ucrania, en particular el fortalecimiento de la cooperación en los ámbitos de la defensa, la economía y la energía", indicó el dirigente canadiense en un comunicado.

Aseguró que su país seguía "firmemente comprometido a apoyar la defensa, la recuperación y la reconstrucción de Ucrania".

Zelenski llegó desde Oslo, donde asistió el miércoles a los funerales del rey Harald, fallecido el 28 de agosto a los 89 años.

El martes se había reunido con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, para tratar el apoyo a la defensa antiaérea de su país.

En Canadá, Zelenski y su esposa, Olena Zelenska, deben participar en actos en Calgary, Toronto y North Bay (Ontario), así como en una reunión con miembros del gobierno en Banff (Alberta). Su visita concluirá el viernes.

Jonas Gahr Støre causó conmoción al afirmar que el avión de Zelenski estuvo a punto de ser impactado por un dron al despegar el martes de Chisináu, la capital moldava.

Una fuente de la presidencia ucraniana aseguró a la AFP que la afirmación según la cual Zelenski habría corrido algún riesgo fue "exagerada".