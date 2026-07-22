Zelenski habla con emisarios de Trump para reactivar la diplomacia

Los esfuerzos de mediación de Estados Unidos entre Kiev y Moscú permanecen estancados desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, cuando la atención de Washington se centró en Irán.

Kiev, Ucrania/El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró este miércoles que habló con los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner en un intento por reactivar la diplomacia, mientras las conversaciones para poner fin a la guerra con Rusia siguen estancadas.

"Acabo de hablar con los enviados del presidente Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner", escribió Zelenski en la plataforma X.

"Fue una conversación buena e importante sobre cómo revitalizar la diplomacia y acercar la paz", detalló el presidente de Ucrania, que acaba de sustituir al comandante del Ejército ucraniano tras las manifestaciones.

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, había afirmado a finales de junio que esperaba la llegada de los negociadores estadounidenses para reanudar las conversaciones, más de cuatro años después del inicio de la guerra.

Los esfuerzos de mediación de Estados Unidos entre Kiev y Moscú permanecen estancados desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, cuando la atención de Washington se centró en Irán.

Las rondas anteriores de negociaciones entre las partes beligerantes no lograron el alto el fuego que Ucrania y sus aliados europeos buscaban, ya que Rusia insiste en la necesidad de sentar las bases de un acuerdo de paz definitivo en lugar de una pausa en los combates.

Las negociaciones siguen bloqueadas, entre otros motivos, por la cuestión de los territorios que Rusia reclama en Ucrania. Moscú exige la retirada completa del Ejército ucraniano del Donbás, en el este del país, condición que Kiev rechaza.

El martes, Zelenski destituyó al comandante del Ejército ucraniano, Oleksandr Syrski, quien estaba en el centro de un enfrentamiento con el exministro de Defensa, Mijaílo Fedorov, sobre la forma de conducir la guerra.