Zelenski insiste en reunirse con Putin ante el estancamiento de las conversaciones de paz

Estas declaraciones tuvieron lugar durante el 34º aniversario de la independencia del país europeo, un día marcado por diversas conmemoraciones, pero también por una serie de ataques ucranianos con drones contra Rusia .

Rusia/El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó el domingo que una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sería "la forma más eficaz de avanzar", ante el estancamiento de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra.

Las posibilidades de paz y los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump por organizar una cumbre entre los presidentes de Rusia y Ucrania quedaron estancadas el viernes, cuando Moscú descartó cualquier encuentro inmediato entre ambos.

Zelenski insistió este domingo en que "el formato de las conversaciones entre líderes es la forma más eficaz de avanzar", renovando sus llamamientos a una reunión bilateral con Putin. Sin embargo, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, criticó horas antes al líder ucraniano en una entrevista con el canal público Rossia por "empecinarse, poner condiciones y reclamar sea como sea un encuentro inmediato".

Lavrov acusó también a las potencias occidentales de "buscar un pretexto para impedir las negociaciones", "lanzadas por los presidentes ruso y estadounidense".

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, rechazó las acusaciones de que Moscú está frenando un acuerdo de paz y afirmó que Rusia ha hecho "concesiones significativas" al presidente Donald Trump sobre sus demandas para terminar la guerra.

En Kiev, las conmemoraciones por el día de la independencia estuvieron marcadas por la participación del emisario estadounidense Keith Kellog, y la del primer ministro canadiense, Mark Carney.

Juntos, los ucranianos y nuestros socios, nos esforzamos por empujar a Rusia hacia la paz", declaró Zelenski durante la ceremonia.

Por su parte, el dirigente canadiense señaló que "no corresponde a Rusia decidir cómo garantizar la soberanía, independencia y libertad de Ucrania", a la vez que reclamó un alto al fuego en el frente.

La guerra, que ya dura tres años y medio y ha dejado decenas de miles de muertos, está actualmente en un punto muerto, aunque Rusia ha logrado avances recientes en la ofensiva en el frente oriental.

Pueblos recuperados en Donetsk

El comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, dijo el domingo que sus tropas habían recuperado el control de tres aldeas en Donetsk, ocupadas por las fuerzas rusas.

Ucrania también lanzó este domingo nuevos ataques de drones en territorio ruso. Uno de ellos fue derribado sobre la planta nuclear de Kursk, lo que provocó un incendio en la instalación. Las autoridades rusas afirmaron que no hubo víctimas ni radiación anormal, mientras que otros drones ucranianos fueron interceptados en ciudades alejadas del frente, incluida San Petersburgo.

Los servicios de seguridad ucranianos reivindicaron este ataque, asegurando haber alcanzado el complejo del "mayor productor de gas licuado de Rusia". El ejército ucraniano, de menor tamaño y con menos armas que Rusia, depende en gran medida de drones para responder a la invasión, centrando sus golpes en la infraestructura petrolera, fuente clave de ingresos de Moscú para financiar la guerra.

Kiev reportó además que Rusia atacó la madrugada del domingo con un misil balístico y 72 drones Shahed, de fabricación iraní, de los cuales la fuerza aérea ucraniana derribó 48. Un aparato mató a una mujer de 47 años en Dnipropetrovsk, según autoridades locales. Para apoyar la defensa aérea de Ucrania, Noruega anunció una financiación de 7.000 millones de coronas (690 millones de dólares) para suministrar dos sistemas antimisiles Patriot, en colaboración con Alemania.

Este equipamiento es clave para Kiev, que sufre bombardeos rusos casi a diario desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

Un aniversario con sabor a "sudor y sangre"

Estos enfrentamientos ocurren cuando Ucrania celebra su día de la independencia, logrado tras la disolución de la Unión Soviética en 1991. Para Dobrii, un médico de combate ucraniano, la conmemoración tiene "sabor a sudor y sangre".

"Soy un patriota de corazón, pero cuando el Día de la Independencia se convirtió en un día de combate, el sentimiento es un poco diferente", dijo a AFP. Moscú y Kiev anunciaron el domingo el intercambio de 146 prisioneros de guerra y civiles, uno de los pocos ámbitos de cooperación que aún subsiste entre ambas naciones.

Actualmente, Rusia controla cerca de una quinta parte de Ucrania, incluida la península de Crimea, que anexó en 2014.