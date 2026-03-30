Zelenski propone que Rusia y Ucrania dejen de atacar infraestructuras energéticas

El presidente ucraniano hizo estas declaraciones después de que Kiev recibiera, según él, "señales de [sus] socios" que le instaban a "reducir" los ataques contra el "sector petrolero" ruso.

Kiev, Ucrania/El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, propuso este lunes que Rusia y Ucrania interrumpan sus ataques mutuos contra infraestructuras energéticas, para hacer frente a la crisis petrolera derivada de la guerra en Oriente Medio.

"Si Rusia está dispuesta a parar de golpear las instalaciones energéticas ucranianas, nosotros no responderemos contra su sector energético", dijo Zelenski a los periodistas.

El presidente ucraniano hizo estas declaraciones después de que Kiev recibiera, según él, "señales de [sus] socios" que le instaban a "reducir" los ataques contra el "sector petrolero" ruso.