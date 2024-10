100 días de Gobierno: Realizan Consejo de Gabinete consultivo ampliado

Cumpliendo estos 100 días de gobierno del presidente, José Raúl Mulino, se llevó a cabo un consejo consultivo ampliado en donde el mandatario se reunió con todos sus ministros del Estado para tratar temas de importancia y hacer una evaluación del futuro.

Durante la reunión se hablaron de temas importantes, como Educación, en donde se destacó la situación del IFARHU y su falta de fondos para hacerle frente a los beneficios, así como también temas importantes sobre Salud.

"A estos muchachos efectivamente no los podemos dejar en el aire, el director del Ifarhu ha propuesto recuperar algo del dinero que se dio de manera equivocada y vamos a ver cómo podemos hacer para estirar los recursos que hay para hacerle frente al tema de la mejor manera", señaló Lucy Molinar, ministra de Educación.

Afirmó que para mañana se tiene prevista una reunión para revisar y evaluar de qué manera logran estirar el dinero para pagar los programas de becas.

"Mañana los abogados van a revisar y vamos a ver cuáles son las medidas legales que podemos aplicar para ver si podemos recuperar algo de ese dinero... También un llamado a la conciencia, ya la lista es pública, también podría hacerse público la colaboración de quienes pueden ayudar a esos muchachos que sí lo necesitan, no se queden en el aire, no podemos hacer lo que la ley no nos permite" sostuvo la ministra.

La ministra también aseguró que en lo que se refiere a la beca Pase-U, que se otorga a estos estudiantes con fondos del Meduca, afirmó que a finales de octubre ya debería estar completamente entregada.

Otro de los ministros que habló fue el de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien habló sobre la unificación del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social (CSS).

"Ya lo del director Mon y su equipo están muy convencidos de que tenemos que unificarnos para ser mas eficientes y poder atender mejor a la gente, de manera que alguien que es asegurado pueda atenderse en el Minsa y los no asegurados en la CSS pero unificar las cosas de manera que el paciente que tiene que recibir los servicios no tenga que estar transfiriendo o mudándose a grandes distancias para poder ser atendido", destacó

Manifestó que se espera que para la próxima semana se puedan concluir estas mesas de trabajo y realizar un resumen sobre todo lo que se ha aportado por parte de los distintos gremios para enviarlo al presidente de la República quien será el responsable de estructurar el proyecto de ley que se debe presentar ante la Asamblea Nacional.

El ministro de Salud también explicó que ellos continuarán dotando de medicamentos e insumos a la Caja del Seguro Social (CSS) y que se ha comenzado con la distribución hacia el interior del país.

Con información de Yenny Caballero