Los 100 días de Mulino: conferencias, anuncios controversiales y viajes

Ciudad de Panamá, Panamá/Conferencias, anuncios controversiales y viajes han marcado los primeros 100 días de la gestión del presidente de la República, José Raúl Mulino. El abogado, de 65 años, que logró capitalizar el respaldo de 778,763 panameños en las elecciones generales del pasado 5 de mayo, ha marcado un estilo diferente de gobernar.

Se ha enfocado en "comunicar" y "conectar" con la ciudadanía respondiendo de manera tajante a las quejas como los apagones, la mina, la Caja del Seguro Social, las denuncias de corrupción, la migración, la lotería, los cuestionamientos a Nicolás Maduro, entre otros.

¿Con paso firme?

Para ello, puso en marcha su estrategia de conferencias semanales para informar a los ciudadanos sobre su labor al frente del país. En busca del consenso arrancó una serie de reuniones con diputados de todas las bancadas y le designó a Ventura Vega como su enlace entre ellos y él. Eligió para su gabinete, en su mayoría, figuras cercanas a su persona y provenientes del sector empresarial.

Antes de tomar oficialmente las riendas del país, Mulino tuvo su primer enfrentamiento con las empresas distribuidoras de energía eléctrica. Entre mensajes en la red social X y advertencias de multas, el mandatario dejó claro que no permitirá el incumplimiento de estas empresas. A la semana de asumir como presidente, la empresa de energía Elektra Noreste, S.A. (ENSA) fue multada por la suma de $7.3 millones por deficiencias en la calidad del servicio durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

Esta decisión recibió aplausos entre los ciudadanos, ya que precisamente el mal servicio de estas empresas es una de las quejas constantes en Panamá. Pero fue el primer choque que tuvo con su amigo , el expresidente Ricardo Martinelli, quien cuestionó su accionar.

Es iluso pensar que multar millonaria mente a las compañías eléctricas, por la razón que fuere, esa multa vaya verdaderamente a ser pagada por ellos. La pagaremos los clientes o usuarios del servicio o sea todos nosotros con mayores precios, sobrecargos, etc. ojo ASEP.

Quienes… — Ricardo Martinelli (@rmartinelli) August 1, 2024

Por esos días, Mulino giró su atención a una de sus principales promesas de campaña: el tren Panamá-David. En su primer Consejo de Gabinete, creó la Secretaría Nacional del Ferrocarril de Panamá, dando el primer paso hacia la construcción de su promesa de conectar el país con un tren. Esta obra, según Mulino, ayudará a dinamizar la economía del país.

Para entonces, también se refirió al cierre de la mina de cobre de la empresa First Quantum Minerals, en Donoso, provincia de Colón. Advirtió que “Panamá no se va a sentar a negociar sobre la mina con una pistola en la cabeza”. Este tema ha sido relegado al Ministerio de Ambiente, que ya dispone de $2 millones para una auditoría de cara al cierre.

Le puede interesar: Auditoría para el cierre de la mina de parte de MiAmbiente ya cuenta con $2 millones

No pasó mucho tiempo cuando el presidente reaccionó al escándalo de los auxilios económicos otorgados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). Estas asignaciones en el gobierno pasado se usaron para beneficiar a políticos, empresarios y allegados del partido en el gobierno. Al respecto, Mulino dijo que haría público el listado, cosa que sucedió a los días. Además, anunció que algunos ciudadanos estaban dispuestos a devolver el dinero. Hizo lo propio con el tema de la lotería electrónica, de la Lotería Nacional de Beneficencia, de la cual dijo que es una entidad muy cara para los intereses de la ciudadanía.

Mulino vs. Maduro

En medio de su caminar como presidente del país, el mandatario tomó las riendas en el caso de la migración que, en los últimos años, ha afectado al país. Habló de cerrar la frontera y cuestionó las políticas internas de países como Venezuela que provocan olas de migraciones. El presidente le dio su respaldo a la líder opositora María Corina Machado, quien apoyó a Edmundo González para arrebatarle el control del país a Nicolás Maduro. Esto, dio pie a un choque regional entre ambas figuras.

Le puede interesar: Nicolás Maduro arremete contra el presidente de Panamá, José Raúl Mulino

¿Consenso o imposición?

Mulino ha dicho que a su gobierno le tocará la difícil tarea de resolver la crisis de la Caja de Seguro Social, porque su "situación es crítica e impostergable" . Precisamente, su primer enfrentamiento con la Asamblea Nacional se dio tras la designación del actuario Dino Mon como director de esa entidad. El presidente arremetió contra la bancada de Vamos, tildándola de “chiquillos”, luego de que esta votara en contra de la ratificación de Mon en el pleno. La elección de Mon también fue cuestionada por los grupos sindicalistas del país, debido a que Mon siempre ha hablado de la necesidad de aplicar modificaciones a las medidas paramétricas.

Posteriormente, Mulino instaló mesas de diálogo para recibir propuestas de los diferentes sectores, con la intención de llevar un proyecto de reforma sobre la Caja de Seguro Social a la Asamblea Nacional a finales de este año.

Los movimientos de Mulino en el Legislativo, no solo están asesorados por Ventura Vega, pues el mandatario tiene línea directa con Dana Castañeda, presidenta del Legislativo. En su momento, fuentes de Realizando Metas señalaron que la elección de Castañeda como presidenta de la Asamblea fue respaldada por el presidente Mulino.

Las millas de Mulino

En su caminar, Mulino ya acumula tres viajes fuera del país. Días después de asumir la presidencia, viajó a Asunción, Paraguay, para participar como invitado especial en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). El 15 de agosto hizo lo propio y viajó a República Dominicana para participar en la ceremonia de juramentación presidencial de Luis Abinader, quien asumió su segundo mandato tras ganar las elecciones en mayo pasado.

Recientemente, el 21 de septiembre, viajó a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La crisis humanitaria por el flujo de migrantes en Darién, las listas discriminatorias contra Panamá y la situación de la democracia en Venezuela son los temas que el presidente ha abordado en estos viajes.

Solo el jueves pasado anunció que volverá a los cielos, en lo que será su cuarto viaje. Esta vez, el mandatario mantendrá un encuentro con el presidente con Emmanuel Macron para hablar de las listas grises.

Le puede interesar: Mulino prepara viaje a Europa para tratar con Macron la permanencia de Panamá en listas grises

Desafíos en el horizonte: el “chen chen”, la justicia y la sombra de Martinelli

En un intento por calmar las voces que se preguntaban qué pasará con el desempleo en el país, que afecta a unos 163,423 ciudadanos, Mulino puso en marcha el programa "Mi Primer Empleo". Hasta ahora, mil jóvenes se han beneficiado de las oportunidades laborales ofrecidas por empresas en convenio con el Estado. Recientemente anunció que el programa será ampliado, incluso al interior del país.

Sin embargo, el tema de la economía no parece ser tan alentador. Desde el proceso de transición, Mulino ha advertido a los ciudadanos que las cifras del país están en rojo y que las cosas pueden no pintar bien. "No hay un número que no esté en rojo", expresó tras una reunión con el entonces ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, y lo ha repetido en varias ocasiones.

Poner más “chen chen” en el bolsillo de los panameños fue una promesa de campaña del presidente que parece que tomará su tiempo.

En palabras del economista Raúl Moreira, "lo menos que se ve es chen chen" con el presupuesto presentado para el 2025, que será de $26,084 millones.

El economista explicó que hay ciertos elementos que se han ido sumando en el país, los cuales son ingredientes perfectos para una "tormenta". Puso de ejemplo, el efecto inflacionario de las tasas de interés, de las primas de seguros, la eliminación del subsidio del arroz, del control de precio, la eliminación del bono solidario de vivienda, de las becas de concurso. "Si uno suma todo esto por separado, el efecto para el ciudadano será muy fuerte" y a ello, dijo, hay que sumarle la cantidad de personas que están siendo desvinculadas de las instituciones.

Por otro lado, el mandatario que ha dicho que no intervendrá en la justicia para que las autoridades “tengan libertad de acción y de conciencia, y, sobre todo, para que la objetividad y la verdad sean la única guía en la búsqueda de la justicia”, ha demostrado, al menos públicamente, que sigue esta línea también en los casos del expresidente Ricardo Martinelli.

“La situación (judicial) del señor Martinelli no pasa por mí como presidente”, declaró en junio pasado a TVN Noticias.

Y es que, si en campaña el eslogan era “Mulino es Martinelli, y Martinelli es Mulino”, tras la victoria electoral la situación parece haber cambiado. Al menos públicamente, el mandatario no aborda temas relacionados con el expresidente. Incluso dejó claro que una propuesta de amnistía “no tiene su aceptación”. Martinelli fue condenado a más de 10 años de cárcel por el caso Blue Apple y también está imputado en el caso Odebrecht.

No obstante, uno de los puestos claves dentro de la justicia ha sido reservados para un conocido: su abogado, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy , a quien designó como el nuevo procurador de la Nación en reemplazo de Javier Caraballo. En su momento, Gómez Rudy defendió al presidente en el caso del contrato que firmó el Estado panameño con el Grupo Finmeccanica para la compra de 19 radares. Pero el mandatario ha defendido su designación, pese a los cuestionamientos de "amiguismo".

He ejercido una potestad constitucional del presidente de la República. He nombrado a dos profesionales del derecho íntegros, con experiencia en cada una de sus áreas. ¿Qué los conozco? Por supuesto que los conozco. No voy a nombrar a un enemigo mío".

La mirada ciudadana

Para el analista José Lasso es muy prematuro calificar la gestión de Mulino. No obstante, considera que el mandatario está abriendo las condiciones para "generar una comunicación y la población con lo que él está tratando de desarrollar".

"Hasta ahora parecen muy buenas las intenciones, pero pocos resultados. Hay que dar más tiempo para evaluar", manifestó Lasso.

En términos de la comunicación de la población, dijo "está funcionando bastante bien". Vienen retos importantes y es allí, de acuerdo al sociólogo y analista político, lo que determinará las situaciones que van a suceder en el país. "En términos generales es una evaluación positiva, buena, en tanto a la creación de condiciones para atender los problemas que la población está experimentando en este momento".

Afirmó que, ahora, el gran reto que enfrenta el presidente Mulino es "ejecutar" lo prometido.

Es ejecutar lo prometido en favor de la población más vulnerable y excluida del país. Los principales retos a enfrentar son la Caja del Seguro Social y la mina. Que será lo que puede generar una confrontación grave en el país", puntualizó Lasso.

Por su parte, Gabriel Tribaldos, abogado y miembro de la sociedad civil organizada, manifestó que “venimos de un quinquenio desastroso, producto de un gobierno que dilapidó el dinero que recaudó y duplicó, en tan solo cinco años, la deuda externa que necesitó más de 100 años en acumularse.

Dado esto, este gobierno tiene un reto monumental al tener que sanear unas finanzas muy precarias y, a la vez, cumplir las metas prometidas, que no son para nada pocas ni de bajos montos"

Añade que "como si fuera poco, tiene que lidiar con problemas muy profundos, como el del IVM, y definir el futuro con Minera Panamá”

Pero ¿podrá esta administración mantener el impulso y continuar cumpliendo las expectativas que ha generado en tan poco tiempo? Esta respuesta la tendremos a medida que avance el quinquenio.