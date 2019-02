Más de 300 mil personas visitaron Panamá durante la JMJ

Unas 306 mil personas ingresaron a Panamá por el Aeropuerto Internacional de Tocumen para la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), aseguró el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gustavo Him.

El tráfico de turistas que se generó, también benefició a Costa Rica, activando más la economía, generando ingresos, pero sobre todo sobrepasando las expectativas que era de 250 mil peregrinos.

3 mil medios internacionales estuvieron dándole cobertura a la JMJ en Panamá, dándose a conocer no solo por su mayor obra de ingeniería, el Canal; sino por la belleza natural, sitios turísticos como el Casco Antiguo, el circuito del café, entre otros.

La ocupación hotelera estuvo entre el 60% a 65% en la ciudad de Panamá, mientras que en el interior del país fue de un 45%, explicó Him.

La JMJ generó al país ingresos por la suma de $250 millones, expresó el ministro de Turismo.

“Lo positivo es la cantidad de gente que va a seguir viniendo a Panamá. Se comprobó que Panamá tiene el potencial de hacer estos eventos, por lo que hay que agradecer a todos los que formaron parte de esto”.

Para no descender en el impulso de turismo en el país, se creó el Fondo de Promoción Internacional, una asociación público-privada que encamina la promoción internacional para que se dé la continuidad independientemente del Gobierno que esté.

Carnavales

Dentro de un mes, Panamá estará celebrando el Carnaval 2019, por lo que la Autoridad de Turismo está listo.

Este año han decidido exigir a las compañías que participen de las licitaciones para las presentaciones artísticas que incluyan a artistas reconocidos, porque al final, es lo que quiere ver y disfrutar el público.

Him dejó claro que no van a permitir que ningún partido político haga promoción en las festividades con los recursos del Estado.

Estas afirmaciones se dan luego que el Tribunal Electoral levante el periodo de veda para que los candidatos a puestos de elección popular, puedan realizar sus campañas políticas a partir del lunes de carnaval.

“Como Estado y organizadores, no podemos permitir que ningún partido haga promoción con los recursos del Estado. No podemos evitar que se lleven distintivos, pero en las cisternas y tarimas no vamos a permitir nada”, puntualizó.