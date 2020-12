Defensoría del Pueblo abre queja contra un Juez de Paz y un representante de corregimiento

La decisión de la Defensoría del Pueblo se fundamenta por el desalojo de una familia de su vivienda, en la cual habitaban 6 mujeres de las cuales 4 son menores de edad y una de ellas con dificultad para el aprendizaje.

El desalojo se dio a pesar de la vigencia del Decreto Ejecutivo No. 145, de 1 de mayo de 2020, que prohíbe los desalojos ante la crisis sanitaria por la COVID-19 que vive el país.

De acuerdo a las afectadas, el proceso de desalojo y destrucción de la casa, contó con el aval del Juez de Paz, personal y familiares del representante.

“ Me han dejado sin nada y a la intemperie, mis hijas no pudieron mandar las tareas, no tuvimos tiempo de nada, aquí solo somos 6 mujeres y una de las menores que vive tiene problema de aprendizaje, esto no es justo”, puntualizó la afectada.

Ante lo expuesto, la Oficina Regional de San Félix realizará gestiones ante el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para obtener alguna ayuda para las menores afectadas, quienes no tienen un hogar para pasar la noche o refugiarse del mal clima.