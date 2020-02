Aerolíneas aseguran no sentir impacto fuerte por coronavirus de Wuhan

Mientras que algunas aerolíneas en el mundo han tenido que optar por acoger las cancelaciones y reembolsos como un derecho de los viajeros, frente al coronavirus en países con infectados en Asia.

Representantes de la aerolínea panameña COPA aseguran que la amenaza de este nuevo virus no ha afectado sus operaciones.

“ Latinoamérica es la región menos conectada con Asia, y por ello la menos afectada. Pero si se propagar a zonas de Europa, Norteamérica o Latinoamérica, el impacto puede ser mayor y llegarnos a todos. Por ahora las aerolíneas estamos siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de Panamá. Nuestras tripulaciones están entrenadas y preparadas para manejar una contingencia en un vuelo de presentarse”, manifestó Pedro Heilbron, CEO de Copa Airlines.

Este miércoles fue cuando se confirmó por las autoridades de salud de Brasil la presencia de un primer caso en ese país y en toda América Latina.

“ Todavía no hemos visto un impacto grande. No podemos dimensionar porque todavía no ha llegado a Colombia, donde operamos. Sí tenemos protocolos muy claros a seguir para evitar la propagación del coronavirus, pero no hemos visto ningún impacto todavía”, señaló Carolina Cortizo, directora general de Wingo.

En la agencia de viajes Margo Tours el panorama es el mismo. Dicen que sus clientes mantienen en pie sus viajes, que incluyen destinos como Europa, e incluso Italia, para pasar la Semana Santa, a pesar de la detección de casos positivos de coronavirus.

“ No nos han cancelado viajes a Europa, que es nuestro mercado más fuerte. Los viajeros tienen preguntas, pero no hemos visto mayores cambios. Lógicamente la parte asiática ha sido más complicada por las cancelaciones de vuelos. Hemos estado dando seguimiento a todas las alertas”, aseguró Luciana Kramer, de Viajes Modernos y Margo Tours.

Hasta el momento, en Panamá no se ha detectado un caso positivo. Las autoridades de salud aseguran que se reforzaron todos los puntos de ingreso al país para contener una eventual detección.