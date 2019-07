Billetes de 1 dólar podrían pasar a la historia

Relacionados Analizan modificar máquinas de recarga del transporte para que reciban moneda de un balboa

“En el Metro iban a poner máquinas que usaran martinellis, pero nunca llegaron”, manifestó Winston Fuentes, usuario del Metro. “Si no tienes un billete de un dólar no puedes recargar tu tarjeta en el Metro, debido a eso no puedes llegar a tu trabajo”, añadió.

Desde finales del año 2018, no ven la circulación de billetes de un dólar. Desde 2010 a la fecha se han acuñado 100 millones de balboas, conocidos popularmente como martinellis.

“Es incómodo ir con tanto sencillo en la mano”, lamentó Adalit Argüelles, madre de dos hijos pequeños.

Hay quienes advierten que se debió dar más tiempo para la aplicación de la medida y adecuar la infraestructura necesaria.

“No tuvimos una visión de lo que vendría”, lamentó Fuentes.

“La última vez que tuve un dólar fue hace tres meses”, recordó Wilson Díaz, otro ciudadano panameño.

Durante la administración de Ricardo Martinelli se acuñaron un total de 40 millones de monedas de un balboa, mientras que durante la gestión de Juan Carlos Varela fueron 60 millones de monedas. La producción de esta moneda se realiza en Canadá. El costo promedio es de 30 centésimos por cada una, incluyendo su entrega en Panamá. La vida útil de un dólar de papel es de aproximadamente dos años y la de las monedas es de 20 años.

“Eso se llama señoreaje. Hay una ganancia del Estado por mandar a hacer la moneda”, explicó el economista, Rolando Gordón.

A través de la figura de señoreaje, Panamá se ahorra aproximadamente 70 centavos por cada balboa. Según Gordón, esta medida no afecta al Centro Bancario panameño, ya que las transacciones son millonarias y no dependen de bajas denominaciones.

Para quienes discuten el valor internacional del Balboa, se toma como ejemplo el no uso de dinero de otros países en suelo panameño.