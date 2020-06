Bloque 3 sigue sin fecha de apertura de actividades

Todavía no hay fecha definida para la apertura del bloque tres, de actividades económicas. El Ministerio de Salud (Minsa) asegura que se trata de una decisión que se toma de forma colegiada y en base a estudio.

El anuncio por parte de las autoridades podría producirse en cualquier momento, pero por ahora el alto índice de contagios que se reporta todos los días, indica que esa noticia tomará tiempo para que se comparta.

La apertura del tercer bloque todavía está en análisis, aunque el Ministerio de Salud dice que está claro que la gente necesita salir a trabajar para tener ingresos y seguir su vida.

“El bloque tres tiene un alto grado de movilidad porque es comercio al por menor, entonces se está evaluando la posibilidad de abrir el bloque de manera gradual y asimétrica, pero esa decisión todavía no la tenemos nosotros porque esa decisión se toma de manera colegiada, El grupo de asesores con la mesa que ha diseñado para ello el presidente y el Consejo de Gabinete”, explicó Nadja Porcell, directora Nacional de Salud.

Según se explica, la apertura de bloques se basa en estudios y consultorías. Mientras el Ministerio de Salud aporta sus números en cuanto al virus, el Ministerio de Comercio aporta cálculos económicos.

Se mide la importancia económica, movilización de personas, impacto en la economía, pero también la posibilidad de riesgo de contagios.

“ Ya hay estudios en donde, a nivel nacional, en algunas provincias se puede ir levantando un poco, gradualmente algunas actividades, pero eso estamos viendo de que el Ministerio de Salud nos dé el visto bueno y que ellos puedan empezar a hacer otro tipo de actividades controladas a través de Salud, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Trabajo”, expresó Omar Montilla, viceministro de Comercio.

“Tienen que empezarse a dar las aperturas, tal vez ya no por bloques, sino por actividades, según vayan estando listas para poder abrir ya que no importa que los abran porque dependen de otros, y por eso es mejor que las actividades se vayan dando o autoregulando de alguna manera junto con las guías que ha dado el Ministerio de Salud para que podamos eventualmente no tener una crisis adicional, que va a ser la crisis de desempleo y la crisis económica, que si seguimos así, va a haber muchas empresas cerrando”, consideró el empresario Severo Sousa.

Entre las actividades incluidas en el bloque tres están el comercio al por menor y al por mayor, venta de autos, servicios profesionales y administrativos, así como la construcción de tipo privada.