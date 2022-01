El anuncio del 'ultimátum' que dio el Gobierno a la empresa Minera Panamá en las negociaciones de un nuevo contrato de concesión minera en el área de Donoso, Colón, tomó por sorpresa a muchos panameños que pensaban que las mismas marchaban a buen ritmo.

Uno de ellos fue el economista Raúl Moreira, quien reconoce que, por lo visto en los documentos presentados por el Gobierno, las aspiraciones representan un avance importante con respecto a lo que hoy día se tiene en la relación económica con la minera.

Sin embargo, Moreira señala que en estas negociaciones hay que leer entre línea lo que se plantea, destacando que el cobro de impuesto sobre la renta es un gran logro, el porcentaje entre el 12 y 16 % de regalías con relación al 2 % actual, no obstante, en este punto hay que tomar en cuenta que esto depende del margen en bruto, entendiendo que entre mayor margen en bruto la regalía será menor y viceversa.

Para el economista, existen puntos que hay que aclarar para poder entender, como las regalías que representarían ingresos anuales aproximados de 400 millones de dólares, pero no se aclara cómo se compone esa recaudación, además, los documentos señalan que el ingreso mínimo es de 375 millones de dólares, siempre y cuando el costo por libra del cobre no disminuya de $ 2.75, pero no se explica si es un precio anual, periódico o por temporada.

Además, destacó que se sigue desconociendo cuánto se extrae en oro, cuánto se extrae en molibdeno, cuánto se extrae en plata y cuánto la minera está pagando al Estado por estos minerales que no es poco dinero lo que se deja de percibir en estos rubros, por lo que debe estar claramente establecido y con esto se podría estar por arriba de los 400 millones de dólares, de no ser así aclararlo.

Para Moreira es importante saber qué pasará en caso de que Minera Panamá no acepte las condiciones del gobierno.

Destacó que, en el proceso de recuperación de economía global, que por una parte significa una demanda extraordinaria términos históricos de cantidad de cobre para enfrentar la recuperación asociada a un igualmente extraordinario incremento histórico de los precios, lo que ha permitido que la recuperación de la inversión de esta empresa se haya acelerado de una manera importante con relación a la estimación que tuvieron al inicio de la explotación de yacimiento.

Reiteró que lo publicado por el gobierno representa avances, pero existen muchas expectativas sobre lo que no se ha publicado y lo que podrá decir la empresa el lunes.