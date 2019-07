Relacionados Abren concurso para escoger al nuevo director del Idaan

Díaz explicó que ya se publicó la convocatoria a estos cargos y que ahora deben esperar que se cumplan los días establecidos por ley para recibir las postulaciones.

La junta directiva del Idaan, tendrá la obligación de seleccionar la terna de candidatos para cada cargo, dentro de los 60 días siguientes al inicio de cada periodo presidencial. En tanto, el Ejecutivo deberá escoger al funcionario dentro de los 39 días calendario.

Se envían al Ejecutivo la terna para director y subdirector. Hasta la fecha se han presentado tres candidatos, pero se espera que a medida se acerque el día de cierre se presenten más postulaciones a la secretaria general.

Para aspirar al cargo, se debe ser ciudadano panameño, contar con título universitario en Ingeniería Civil, Sanitaria, Industrial, Ambiental, Administración y demás profesionales similares.

De igual forma, debe tener experiencia administrativa no menor de cinco años, no haber sido condenado por delitos contra el patrimonio, la fe y administración pública o por defraudación fiscal o delito electoral. No ser cónyuge, ni pariente en cuarto grado de consanguinidad, ni segundo de afinidad de algún miembro de la junta directiva.

Con información de Luis Carlos Velarde.