El presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, Sergio Gálvez, manifestó este jueves 20 de mayo que no llamará más a convocatorias para discutir las designaciones hechas por Juan Carlos Varela.

Específicamente, se refiere a la designación de Luis Fernando Tapia para magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la designación de un superintendente de Seguros y Reaseguros, suplentes de la CSJ, directivos de la Autoridad del Canal de Panamá y un nuevo fiscal electoral.

"No era el momento apropiado, el presidente no ha entendido que esto siempre pasa", manifestó Gálvez. "Tongo botao' no pone boleta", sentencia.

Varias iniciativas de Varela han sido rechazadas rotundamente durante las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional. Entre ellas, el proyecto de ley que contiene el contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá.

Gálvez afirmó que esta ley "no se echó por tierra completamente" y que considera que se aprobará durante el próximo período legislativo, una vez se instalen los nuevos miembros de la Asamblea.

Con información de María De Gracia