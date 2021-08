Conato planea presentar anteproyecto de ley para reformar la Ley 51 de la CSS

Los miembros del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) marcharán el próximo 22 de septiembre hacia la Asamblea Nacional, donde presentarán un anteproyecto de ley integral que reformaría la Ley 51 de la Caja de Seguro Social (CSS), desde la perspectiva de los trabajadores.

Esta agrupación sindical insiste en tener un diálogo tripartito, donde solo participen trabajadores, empresarios, gobierno, gremios de profesionales y técnicos de la salud, jubilados y pensionados con la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Vea también: 'Salida de Conato no tumba la mesa de Diálogo por la CSS', advierte representante de pacientes crónicos

Nelva Reyes, dirigente, dijo que hay que lograr una unidad en función de la vuelta al sistema solidario y que se garantice a la población una seguridad social, solidaria, humana y de calidad.

Esta agrupación ha reiterado que no volverán a la mesa de diálogo por la CSS, mientras siguen exigiendo que se cumplan todas las garantías, y de no recibir atención por el pliego que presentarán, entonces no descartan más medidas de presión.

Información de Joceline Mosquera