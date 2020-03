Conoce a los héroes sin capas que luchan todos los días contra el Covid-19

Yaitiel Guardia tiene 17 años de ser enfermera y ahora forma parte del equipo de respuesta rápida que sale a las calles en búsqueda de pacientes con coronavirus y síntomas sospechosos.

Su jornada ahora inicia a las 7 de la mañana y termina en la tarde, pero ha tenido que sacrificar el tiempo que le brinda a sus dos hijos y reforzar las medidas de higiene en su hogar.

“ En casa ellos saben. Están claritos que no pueden estar cerca de mí apenas llego. Cuando me cambio y me pongo mi ropa de casa es que pueden estar conmigo. Siempre están con su lavado de manos”, compartió Yaitiel.

Al igual que Yaitiel, Joice Guevara tiene 16 años ejerciendo la profesión. Su entorno familiar ahora ha cambiado, porque al exponerse ante los casos positivos de coronavirus en San Miguelito, no puede realizar las mismas actividades con su hija.

“ Salimos a los casos, tomamos las muestras pertinentes. Salimos a las 3 pm. En la casa, guardamos las medidas higiénicas, lo que se le ha dicho a toda la población”, relató Joice.

Estas enfermeras, al igual que todo el personal de salud a nivel nacional, están desmostrando el amor y vocación a su labor para evitar la propagación del virus y salvar las vidas de los pacientes afectados. Es por eso que reiteran el llamado a que " te quedes en casa". Ellos no pueden hacerlo.