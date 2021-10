Panamá se encuentra en un control temporal de la pandemia del COVID-19, sin embargo, los ciudadanos no pueden dejar de seguir con las reglas de bioseguridad, pues la circulación de la variante Delta podría significar una posible cuarta ola, que atacaría a las personas no vacunadas, los que aún no han recibido dosis y a la población pediátrica, según dijo este martes 5 de octubre, el secretario nacional de Ciencia y Tecnología, el doctor Eduardo Ortega.