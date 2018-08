Diputado ‘Beby’ Valderrama publica informe de su planilla 080 en redes sociales

La publicación de este informe de planilla que suma $26.950 mensuales se da en un momento, cuando el diputado oficialista aspira a convertirse en el candidato a Alcalde de su partido por el distrito capital en las elecciones general de mayo del 2019.

Valderrama aseguró en el mismo tuit que publicar un informe de la cuestionada Planilla 080 es responsabilidad de la Presidente de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego y no se dio.

“Para mí la vida pública es servicio y no un negocio (…) Así como hice mi declaración de bienes, hoy público mi Planilla 080. Mi vida es un libre abierto”, aseveró el diputado.

Esta publicación debió ser una responsabilidad de la Presidente de la AN y no se dio. Para mi la vida pública es servicio y no un negocio! Así como hice mi declaración de bienes publica, hoy publico mi Planilla 080. Mi vida es un libro abierto. “Quien no la debe no la teme” pic.twitter.com/twSFtemNwN