Diputado Picota está ‘indignado’ y pide veto presidencial de ‘camarón legislativo’

“Estoy indignado con lo que pasó, yo no sabía nada de esto (…). Aquí estoy dando la cara y voy a solicitar que se elimine ese artículo, vamos a pedir todas las investigaciones para saber qué sucedió, cómo sucedió y cuándo sucedió. (…) Esa no era mi intención, yo no representé ese artículo y vamos a corregir esto porque no estoy de acuerdo con que se derogue ese puerto”, aseveró.

Todo este revuelo surge cuando el diputado Roberto Ayala, introdujo un artículo en el proyecto de Ley 53, en el cual se derogaba el contrato portuario entre la AMP y la empresa PSA Panama International Terminal, tomando por sorpresa al diputado Iván Picota, proponente de la iniciativa legislativa que pretendía regular la venta de licor en zonas residenciales, según dijo en Noticias AM.

Según Picota, la acción cometida por Ayala es “irresponsable”, por lo que pedirá el veto parcial del proyecto de ley, para que sea devuelto a la Asamblea y se tomen las acciones correctivas.

“El tema de los camarones o leyes chorizos pensamos que se había superado. (…) Vamos a tener que estar más pendientes o meter más gente para evitar estos goles”, aseguró Picota.

Según el diputado perredista, Panamá necesita muchos más puertos, por lo que está en desacuerdo con derogar el polémico contrato portuario, afectando así su iniciativa en beneficio de la ciudadanía.

Picota pide que se sancione si es necesario las acciones cometidas y que se revise el reglamento interno y código de ética para evitar estas acciones que afectan la deteriorada imagen de la Asamblea Nacional.

Diputado Ayala se defiende

Pero el diputado Ayala, no se quedó con los brazos cruzados al ver los ataques en su contra por haber pasado dentro del proyecto legislativo el polémico artículo número 6.

Según señala, en virtud de su ejercicio como diputado, se les permite presentar adiciones y modificaciones a los proyectos de ley, por lo que "nuestro actuar no violenta de ninguna forma la ley".

Ayala asegura que el proyecto de ley pasó por los debates reglamentarios, luego de haber pasado el filtro de corrección y estilo, es decir, que se cumplió con todos los pasos y procedimientos establecidos para el caso.