Director de la CSS justifica retrasos en estados financieros del 2018

Proveedores contratados para analizar los estados financieros de la Caja de Seguro Social (CSS) no han cumplido con toda la información requerida, aseguró el director de la institución, Julio García Valarini. El incumplimiento del compromiso adquirido mantiene retrasadas la entrega de las auditorías.

Valarini dijo que antes de culminar su administración entregará los resultados de las auditorías de los estados financieros de la CSS. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, hizo un llamado esta semana sobre este informe.

“Espero que el director de la CSS nos pueda dar un informe completo de los temas financieros para que podamos ver eso con las nuevas autoridades electas”, declaró Varela.

“Para que la próxima administración tenga el escenario con toda la claridad, de una manera que no la tuve yo u otros directores, para que tengan toda la claridad de información y tomen las decisiones que tengan que tomar”, afirmó Valarini.

Valarini aseguró que hay retrasos con el análisis porque uno de los proveedores no ha culminado con la entrega de algunos datos sensitivos.

“Tenemos estados financieros actualizados al 2017, ya estamos terminando el 2018. Lo que no tenemos, y eso depende del software, es la depuración de los estados financieros. Tengo aproximadamente 1,400 millones de dólares que hay que definir si pertenecen a un programa mixto o solidario, y eso el programa no lo está haciendo. La CSS pagó por ese servicio y no lo recibió”, detalló Valarini.

Cuatro empresas consultoras fueron contratadas por la CSS para obtener estados financieros confiables. Los informes deberán ser entregados a la Contraloría para su validación.