Estudiantes panameños que retornen de China estarán en observación, anuncian autoridades de Salud

El número confirmado de muertos por la epidemia de un nuevo coronavirus ascendió a 360, con 56 nuevas víctimas fatales registradas en la provincia de Hubei, informaron autoridades sanitarias chinas.

"Son 72 estudiantes que están pendientes por llegar, los cuales terminaron sus cursos y están por llegar al país (…) Son de distintas edades, pero que no proceden de Hubei", indicó la ministra Turner.

Turner pidió respetar la identidad de los estudiantes y adelantó que estarán en centro donde se les dará seguimiento.

A parte la cifra muertos, el total de personas infectadas ya asciende a 16.480 en China.

"Si alguno presenta síntomas, se les van a estar haciendo las pruebas”, indicó Turner, quien explicó que los estudiantes “no vienen en vuelos directos, sino que tienen las escalas correspondientes".

Las autoridades indicaron que aquellas personas o viajeros que lleguen de un país donde hay coronavirus serán aislados.

“Panamá no está afectado. En Panamá no tenemos caso, ni situación de emergencia, pero si nos preparamos para una emergencia (…) Estamos asumiendo medidas para una alerta, pero no estamos en alerta”, indicó Turner.

"Estamos preparándonos para una potencial emergencia, como se han presentado en otras partes del mundo", manifestó la Ministra, quien añadió que "No dijimos que estábamos ante una alerta y mucho menos epidemia".

Turner indicó que en Panamá se mantiene un grupo de personas que han ingresado al país en observación, pero descartó que existan casos confirmados de coronavirus en Panamá.