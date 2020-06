Explican las implicaciones del proyecto de ley 287 sobre moratoria

La abogada experta en temas tributarios, Marta Luna, explicó sobre las implicaciones que tiene el proyecto de ley 287, sobre moratoria, que se discute la Asamblea Nacional (AN), en sesiones extraordinarias.

Resaltó que en el legislativo consideraron en su momento que el país necesitaba un marco legal especial para la situación de la COVID-19 y de trabajo y otras irregularidades que se iban a generar por la pandemia.

Aclaró que algunos que apoyan la ley sobre la moratoria, consideran que debe pasarse de todas maneras, por encima de los acuerdos que se establecieron con los bancos por temor a que no sean respetados por las entidades bancarias.

Sostienen que hay temor de que sin una ley el ciudadano quede en indefensión.

La abogada reiteró que, si se llega a aprobar la ley, las personas igual deben acercarse a los bancos a pedir se les aplique o no.

Agrega que existen panameños que tienen su capacidad de crédito copada y a eso, se le está agregando una condición nueva que es cumplir con la letra acordada por lo que se dejó de pagar en medio de la pandemia, más la letra normal del préstamo.

Dijo que es más saludable acercarse al banco, explicar la situación económica que se tiene en la actualidad que impide cumplir a cabalidad con las obligaciones, para que de esa manera el banco ayude a encontrar una alternativa pero que no sea lo que establece la ley que se quiere aprobar.

La normativa dice que “ el banco está obligado a conceder al cliente, un plazo para que no pague y esa deuda se pagara en un plazo de más meses”, pero en la realidad, muchas personas no van a poder sumar esa deuda a lo que ya tienen que pagar mensualmente.

Asegura que la AN no puede establecer las condiciones de plazo porque no tienen la certeza de que las personas puedan hacer frente a esas obligaciones en el mes de enero.