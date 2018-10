Gabinete de Varela es reemplazado por 'relevistas', muchos sin nombramiento oficial

“Vienen los lanzadores de relevos. No es que sean mejores o peores, si no que tienen ese papel de finalizar el mandato. Lo que es inadmisible es que la mayor parte del Gabinete no esté nombrado. No solamente no hay ministro, sino que los que están ejerciendo el cargo no pueden hacerlo con propiedad. Entre más tiempo pasa, menos va a querer una persona aceptar un ministerio”, señaló Jorge Ritter, analista político.

Se conoce que algunos de estos titulares se retiran del ámbito gubernamental para trabajar en política, algo establecido en normas electorales.

“Ese es un sacrificio que está haciendo este gobierno en nombre de tener una democracia funcional y unas elecciones limpias y competitivas. No es lo ideal, pero fue lo que pidió la ciudadanía para asegurarse que no se usaran recursos públicos para favorecer a candidatos del gobierno”, apuntó el politólogo, Harry Brown.

“Máxime ahora que el partido gobernante ha separado posiciones a las cuáles las personas que renuncian tienen una opción. Creo que se están preparando para participar más activamente en la política”, comentó Francisco Carreira Pittí, precandidato independiente.

De los que fueron nombrados en 2014, sólo restan los ministros de Relaciones Exteriores, Isabel De Saint Malo; de Obras Públicas, Ramón Arosemena; y de Asuntos del Canal, Roberto Roy.

La canciller ha expresado que se mantendrá en el cargo.