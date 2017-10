Gerente de Etesa desmiente rumores de venta o privatización

El gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), Gilberto Ferrari, reiteró este miércoles 25 de octubre que el proyecto presentado en la Asamblea Nacional (AN), no incluye la venta de acciones o una privatización.

“Es ilegal vender una sola acción que el Gobierno Nacional tiene de Etesa. La ley lo prohíbe”, expresó Ferrari en Noticias AM. “Eso es falso, es especulación. Es querer revolver la paila cuando no se tiene ningún argumento de peso para refutar las modificaciones”.

El proyecto de ley 573 busca establecer las bases para la puesta en ejecución de mejores prácticas de Gobierno Corporativo y optimizar la eficiencia administrativa y operativa de la empresa.

“Etesa hoy es un ‘nini’ – ni es una empresa privada ni es una empresa del gobierno porque en 2011 se puso en las empresas no financieras, así que no consolida en la deuda nacional y no tiene el músculo de ejecución de cualquier otro de los ministerios”, expresó Ferrari.

Esta empresa privada fue creada el 22 de enero de 1999, de acuerdo a la Ley 6 de 1997, y sus acciones son 100% del gobierno. Se rige por lo que estipula la Ley 37 de 1927 de sociedades anónimas, el Código de Comercio y normas de la legislación privada, que le atañen a Etesa.

Para el gerente general de Etesa, la empresa tiene “la camisa de fuerza de todos los ministerios” y “no funciona como está”, por ello reitera la importancia de aprobar las modificaciones para que se pueda competir en igualdad de condiciones con el resto de las compañías privadas de la industria.

Tercera Línea de Transmisión Eléctrica

Mañana, jueves 26 de octubre, se entregará la operación comercial de la Tercera Línea de Transmisión Eléctrica que, según Ferrari, permitirá "operar la red bajo criterios de riesgo significativamente menores", bajo los que ha operado en los últimos cinco años.

El acto se realizará en la subestación de Llano Sánchez, en Aguadulce, y contará con la presencia del presidente Juan Carlos Varela y el ministro de Economía y presidente de la junta directiva de Etesa, Dulcidio de la Guardia.

"Vamos a tener la habilidad de mitigar eventos de un sistema que se ve impactado por múltiples condiciones", destacó en Noticias AM.

El gerente de Etesa señaló que la línea debió entrar en funcionamiento en diciembre de 2013 y su costo para el país podría superar los $700 millones por el atraso de la construcción, estimada en un principio para iniciar en 2009.

"Este proyecto, que cuando terminemos todo lo relacionado con él --específicamente a la línea y no la inteligencia que necesita el sistema para maximizar la capacidad que todavía no se tiene listo-- serán alrededor de $400 millones", dijo Ferrari. "Una equivocación trascendental. Eso nos ha costado $150 millones más a Etesa y al sector privado, le ha costado posiblemente más de $200 millones".