Analizan el impacto de los TLC y recomiendan su revisión periódica

En primer lugar, dijo que los tratados de libre comercio no se deben satanizar y se deberían utilizar para beneficiar a las naciones y mejorar la calidad de vida de los habitantes y eso es lo que se busca con la firma.

Agregó que las revisiones de los tratados son necesarias y que las condiciones, necesidades de los pueblos y mercados van cambiando, por ello, en el caso de Panama, el candidato que quede, debe hacer valer los tratados a favor del país.

Dall’anese sostiene que si hay algo que mejorar, se debe hacer de manera bilateral, siguiendo los procesos establecidos a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC), o entre los países.

Panamá tiene un total de 14 tratados firmados y en ese sentido el experto en temas agrícolas dijo que se tiene que hacer una revisión de tratado por tratado y rubro por rubro.

La existencia de las medidas fitosanitarias garantizan que el estado panameño no tenga repercusión negativa y que los consumidores comerán alimentos inocuos y además que habrá competencia leal entre los productores.

Los tratados hay que revisarlos, todos los días, si no nos están beneficiando hay que revisarlos”, Dall’anese.

El exrepresentante de Costa Rica ante la OMC, aclaró que firmar un TLC no implica tener comercio, Panamá desarrolla actividades comerciales con muchos países con los que no tiene tratados, lo que quiere decir que no es vital firmarlos.

Detalló que cuando se exporta un producto a otro país, se debe tener un ingreso económico que se distribuya en la base de la cadena productiva, si eso no pasa, no se está haciendo una venta, sino que se está exportando un producto que no está aportando a la economía en el país.

En el caso del TLC que se va a firmar con China, el también asesor dijo que se tiene que revisar qué es lo que se va a acordar y previo a la firma se tienen que abordar todos los aspectos referentes a las barreras arancelarias.

Advierte que si Panamá no tiene los mercados abiertos en China antes de la firma del TLC, entonces ese acuerdo no servirá de nada, porque probablemente China si va a querer meter mercadería que “ va a quebrar a muchos comerciantes panameños”.