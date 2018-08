Magistrado De León rechaza ser víctima de supuesto 'chantaje'

De León se pronunció sobre el tema durante la inauguración del Juzgado Municipal de Boquete, en la provincia de Chiriquí, este viernes 10 de agosto.

El magistrado presidente interino de la Corte Suprema lo tildó de "chisme" y aseguró no tener "ningún tipo de presión".

"Lo que le puedo responder… ¿Cómo voy a explicar algo que no me consta, que no existe y que no sé de dónde salió?", espetó el magistrado De León. "Al que creó el morbo que le pregunten".

En el acto oficial en Boquete, De León también respondió cuestionamientos sobre la falta de independencia y ataques por fallos no adecuados. Afirmó que están cumpliendo con la Constitución.

“Cualquiera puede emitir una opinión, ya sea sesgada o legítima, pero la independencia judicial va en el rol de cada juez o magistrado”, expresó.

Además, dijo que el Órgano Judicial (OJ) requiere un presupuesto cónsono con un poder del Estado, para cubrir las necesidades, funcionar con independencia judicial y brindar un servicio de calidad. Apuntó que el recorte de $14 millones que sufrieron en el 2018 sigue afectando a la institución.