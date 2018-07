Mantienen separado del cargo a funcionario que sustrajo documentos vinculados al caso Financial Pacific

Se trata de cuadernillos relacionados al caso Financial Pacific y que fueron encontrados en el sector de Loma Cová.

La audiencia de apelación se realizará el 5 de julio, a las 2:30 p.m., en la sede del Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora.

El pasado 15 de enero, entre las 7:30 a.m. y 7:45 a.m. una persona que viajaba en su vehículo desde Panamá Oeste a la ciudad capital, se percató de que un motorizado, cerca del área de Loma Cova, en el distrito de Arraiján rosó con un auto y no se dio cuenta que los documentos que llevaba en el maletín trasero de la moto cayeron en el lugar.