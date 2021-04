Pedro Miguel González habla sobre la resquebrajada relación entre el PRD y el gobierno de Cortizo

El secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González, hizo un análisis de la situación que atraviesa el país y su partido en el programa Mesa de Periodistas, calificando la crisis económica como una de las más críticas por la que ningún gobierno en la historia ha tenido que atravesar y destacando que existe una crisis a lo interno del PRD que ha tenido como consecuencia la falta de complicidad en la gestión de gobierno.

González señaló que parte de la crisis financiera se debe al arrastre del modelo político y económico que impera en el país desde la etapa post invasión. Resaltando que existe un gran debate sobre las políticas públicas en el occidente y la crisis sanitaria encuentra al país en un momento de desaceleración económica.

“ No puede ser que salgamos de esta coyuntura reactivando la economía nacional repitiendo el mismo patrón, un patrón que genera crecimiento económico y al mismo tiempo inequidad social y el presidente Cortizo ha mencionado la eliminación de la sexta frontera, pero cómo hacerlo con un Estado debilitado si para superarlo necesitamos un sistema de salud robusto y un sistema de educación capaz de convertirse en un verdadero sistema de movilidad social”, manifestó.

Resaltó que es el momento de que los panameños hagan un gran debate nacional, para, de ser necesario refundar la República con un nuevo pacto social y un nuevo acuerdo constitucional.

En materia de economía, González destacó el tema minero y la administración de puertos, aseverando que la riqueza mineral que se está explotando solo está beneficiando a los extranjeros, y aunque existe un gran potencial para cubrir el gran déficit de la economía, si seguimos recibiendo solo un 2% de la regalía es difícil salir adelante.

González dijo que es necesario revisar los contratos con la empresa minera que opera en el distrito de Donoso y Panama Ports, ya que a su parecer la auditoría que se hizo a este último fue muy superficial.

Técnicamente hablaba solo si se había cumplido con cada una de las cláusulas del contrato ley. En más de 20 años Panamá Ports solo ha pagado por el 10% de utilidades poco más de 8 millones de dólares, reconocen haber ganado poco más de 900 millones de dólares y solo le deben al Estado poco más de 80 millones de dólares”, expresó el exdiputado.

Continuó diciendo que esta empresa “ ha venido con prácticas desleales, subcontratando empresas con contratos sobrevalorados, contratos con empresas filiales, para que las utilidades de la empresa disminuyan y así mismo los aportes al Estado. Pedimos que se haga una auditoría forense privada antes que se venza el contrato”.

Destacó que la seguridad jurídica existe para ambas partes en un contrato, reiterando que es necesario que se haga una auditoría privada antes de renovar el contrato y si se comprueba que Panamá Ports vulneró la confianza de la nación, entonces encontrar otras alternativas como un nuevo acto público.

El caso Arquesio Arias

En cuanto al caso de su copartidario Arquesio Arias, quien fue declarado no culpable por el caso de supuesto abuso sexual contra dos mujeres. González señaló que " existe una crisis de conflicto político a lo interno del partido" y quien presentó la denuncia es una sobrina de su contrincante de Arias dentro del partido y que también está en planilla.

El Secretario General del PRD, destacó que en todos los casos que se le acusaba los resultados fueron 9-0 a favor de Arias y solo en el caso de actos libidinosos se lograron 5 votos en contra y 4 a favor, pero la norma indica que se requieren 2/3 para lograr una condena.

Pienso que se cumplió con la norma y se desmanteló casi toda la acusación que hizo el magistrado fiscal al punto de que unánimemente en casi todos los cargos se declaró la inocencia de Arias, con excepción de actos libidinosos. Puede ser que esto sirva como base para que cuando discutamos estos temas en la mesa de diálogo, se considere una reforma en el código judicial y penal”, explicó González.

Recalcó que el resultado fue no culpable, entonces cualquier sanción que se pretendiera ejercer desde el partido o cualquier instancia se cae de su peso en un estado de derecho, porque cualquier abogado interpondría los recursos para tirarlo por tierra. “ No tiene sentido, lo cierto es que fue declarado no culpable”, sostuvo González.

“ La forma en que se manejó el caso en redes sociales y por los medios de comunicación influyó mucho en los 5 votos en contra de Arquesio, yo lo conozco, conozco a su familia y conozco también a quienes estaban detrás de estas denuncias. Es lamentable porque política y moralmente se le ha hecho un gran daño a esa familia”, destacó González.

Conflictos a lo interno del PRD

El exdiputado González, señaló que si algo hace falta es la histórica orientación política que se le daba a la bancada desde la dirección del partido y eso no está ocurriendo. “ Nosotros fuimos exitosos en el gobierno de Pérez Balladares y Martín Torrijos tomando decisiones muy duras. El partido y la bancada actuó de manera disciplinada en función de las decisiones políticas adoptadas en sus instancias de dirección del partido”, recordó.

Resaltó que pretender dirigir desde el Ejecutivo lo que ocurre en la Asamblea Nacional es lo que ha traído estas consecuencias, tal vez por la falta de militancia no se logra comprender cómo funcionan las estructuras partidarias, entonces se han prescindido de esas herramientas.

En cada uno de los temas más espinosos que tuvimos en un pasado y que podamos tener en un futuro para los diputados lo que prevalece es la decisión de la dirección política de su partido. Entonces le falta a nuestra bancada esa conducción política, esa orientación estratégica desde el partido y es por lo que hemos venido abogando desde hace dos años”, manifestó.

Enfatizó en que cuando la alta gerencia del gobierno y los asesores que están cerca del Presidente y el Vicepresidente que se creen que son la dirección política del partido, comprendan que " para que esto funcione bien debe ser una mesa de tres patas entonces tendremos la sinergia para hacer un buen gobierno, y estamos adoleciendo de eso todavía”.

Concluyó que las decisiones del partido se toman en el partido y las decisiones del gobierno se toman en el Palacio de Las Garzas, pero el tema está en si en las decisiones del Gobierno hay participación de las instancias del partido, y quizás esa es la mayor falencia que se puede tener como gestión.

Dijo que siempre ha tenido una muy buena relación en lo personal con el presidente Laurentino Cortizo, pero lamentablemente en el manejo político la relación es muy distante.