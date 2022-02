Las denuncias por supuestas esterilizaciones a mujeres de manera forzada surgieron en octubre cuando la Comisión de la Mujer realizó una gira en Charco La Pava de Bocas del Toro, para conocer sobre el problema de aumento de casos de leishmaniasis, sin embargo, en medio de la conversación con la comunidad, la vocera de las mujeres expuso los hechos.

Así lo contó la diputada suplente Walkiria Chandler en Noticias AM, asegurando que desde ese entonces están solicitando al ministro de Salud Luis Francisco Sucre comparecer en el pleno de la Asamblea Nacional para cuestionársele sobre las denuncias, nunca respondió y en enero cuando había sido citado no acudió, es por ello que cuando comparece la viceministra se le cuestiona.

“Hicimos un informe que se dio a conocer el 26 de octubre del 2021 en reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos de la Mujer en el Salón Azul. Allí se pasa el video completo, en el informe detallo no solo lo que vi, sino el testimonio de esas mujeres, ese día producto de lo que se dio se cita al ministro Sucre para que responda los cuestionamientos, nos diga si es verdad si se esterilizó sin consentimiento o no y si existe una política entorno a los derechos reproductivos en estas áreas o no”, indicó.

Chandler dijo que sería irresponsable levantar un informe y compulsarlo al Ministerio Público sin conocer ambas versiones, por lo que se ha tratado de obtener la información oficial del Ministerio de Salud porque las mujeres señalan que es un hospital público.

Según la diputada suplente, con la vocera fueron doce mujeres más que asentían a lo que estaba señalando, no obstante, desconocen si existen más mujeres en la misma situación.

Resaltó que en esta comunidad no cuentan con agua potable, energía eléctrica, tienen una escuela de cuatro salones, no tienen sistema de salud, por lo que los voceros de la comunidad indicaron que no confían en las autoridades.

Narró que las mujeres se trasladaban al hospital ‘El Silencio’ para dar a luz, pero cuando retornaban a sus comunidades lo hacían sin capacidades reproductivas, mientras que aquellas que sí tenían su parto dentro de la Comarca Ngäbe Buglé si podían hacerlo.

Además, destacó que siendo estas mujeres de la cultura Ngäbe que no hablan español, en caso de que el doctor les haya preguntado, estas no pudieron haberle entendido y, por lo tanto, no pudieron dar su consentimiento.

“Si queremos regular la natalidad tengamos políticas públicas, hablemos de derechos sexuales, de derechos reproductivos, dejemos de mitificarlo y verlo como un tabú porque este es un problema de salud, este es un tema de derechos humanos y hay que abordarlo de manera correcta. No hay que esterilizar arbitrariamente porque nos parece que así se disminuye la pobreza, esos no son los mecanismos”, expresó.

Aseguró que desde que se expuso el problema, solo la diputada Zulay Rodríguez ha presionado para que Sucre comparezca, pero no se había logrado por lo que sería conducido y es entonces cuando la viceministra de Salud acude al pleno.

Chandler destacó que el Defensor del Pueblo también mostró interés en el tema y solicitó el informe, sin embargo, de la Asamblea le dijeron que ella es una diputada suplente y que no puede compartir el informe.