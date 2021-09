El resultado de las elecciones del 2019, en la que varios candidatos por libre postulación resultaron electos, es una de las posibles razones para que la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) introdujera modificaciones al paquete de las reformas electorales que buscan truncarle el camino a los independientes.

Esta es la opinión del excandidato a la presidencia por la libre postulación Ricardo Lombana, quien considera que era de esperarse que el sistema político actual se pusiera de acuerdo para cerrarle las puertas a la libre postulación, los independientes, la participación de la mujer, y limitar el uso de fondos públicos con el objetivo de perpetuarse en el poder.

Manifestó que comparte la preocupación de los magistrados electorales porque las modificaciones introducidas son un retroceso, pero también indicó que el Tribunal Electoral ha permitido con su complicidad y silencio que esto llegue hasta este punto.

“Ahora que los diputados de la Comisión de Gobierno quieren echar hacia atrás, entonces los magistrados del Tribunal Electoral piden el apoyo de la ciudadanía y eso está bien. Pero si vamos a analizar sobre la gravedad de lo que está pasando no podemos olvidar cómo hemos llegado hasta aquí”, dijo Lombana.

El también impulsador del Movimiento Otro Camino tampoco obvió la posibilidad de que lo sucedido sea una estrategia para dejar la legislación como estaba y de esa forma no avanzar en nada.

Aseguró que en la primera sesión de la Comisión de Reformas Electorales estaba presente el diputado Benicio Robinson, al igual que los diputados representantes de otras bancadas, y que según Lombana, desde aquel entonces, ellos mismos advertían que los harían perder el tiempo por un año o más.

“Sí, sí se está tirando por el piso el trabajo de más de un año en la Comisión de Reformas Electorales, y mientras los magistrados del Tribunal Electoral no entiendan que la Comisión de Reformas Electorales tiene que tener igualdad de votos para que no sean solo los partidos los que controlan la comisión, va a pasar lo mismo”, declaró.

Lombana fue enfático en calificar duramente al PRD, asegurando que un sector del colectivo es todo menos un partido político. “Hay dinero sucio, hay narcopolítica, hay crimen organizado penetrado en la política panameña, lo estamos viendo no solo en las acciones, sino en las declaraciones de sus representantes y eso es lo que están tratando de proteger, la posibilidad de que siga participando el dinero sucio”, aseveró.

Consideró que la democracia panameña viene resquebrajándose hace algún tiempo, manifestando que el sistema judicial no es independiente, el Órgano Legislativo se dedica a un aparato clientelista y el Órgano Ejecutivo que no ejecuta decisiones en función de la población, entonces, no funciona la República ni el Estado de derecho y a eso es lo que llaman un Estado fallido.

Para Lombana, este es el momento en que la ciudadanía debe organizarse, y entender que esta discusión de las reglas del juego son determinantes para que la democracia se salve o se siga resquebrajando hasta ver escenarios de inestabilidad política y social.

Se mostró a favor de la convocatoria que se ha realizado para este martes a las 4:00 p.m., en diferentes partes del territorio nacional, señalando que el país no se cambia desde Twitter, WhatsApp o hablando mal del gobierno en reuniones sociales, sino que se cambia actuando, haciendo y organizándose.