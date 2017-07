Niegan 'matraqueos' y compra de votos para elegir directiva de la AN

Negó la existencia del matraqueo del que tanto se rumora en las redes sociales y asegura que tampoco se ha comprado a nadie resaltando la existencia de un consenso entre las diferentes bancadas “para poner en la silla presidencial del hemiciclo a una persona para dar un manejo a la AN.

Defiende su versión de la no compra de votos o diputados, afirmando que si el gobierno de turno quiere el control de la AN, lo lógico es que se ponga al presidente de la asamblea de su partido y el presidente de este nuevo periodo debería ser Panameñista, pero reconoce que no tiene los votos y en el caso de que se hayan dado compras, no se estaría postulando a un Panameñista para la primera o segunda Vicepresidencia.

Para este nuevo periodo, el partido Panameñista y el Partido Revolucionario Democrático no negociaron porque según el diputado, la bancada perredista no quiso y entre ellos tampoco se han puesto de acuerdo.

Asegura que el Partido Panameñista se mantuvo con las puertas abiertas a las negociaciones.

Domínguez enfatizó que lo que debe prevalecer siempre es el bienestar del país.

Sostuvo que uno de los principales temas que se deben revisar es el reglamento interno de la AN y propondrá que han quedado abiertas “no mueran antes de la toma de posesión”, sino que se mantengan hasta que se escojan nuevas.