Panamá deberá pagar mensualmente B/. 591,197.00 por contratación de médicos cubanos

Este jueves 24 de diciembre arribó al país el primer grupo de médicos procedentes de Cuba.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), se trata de 220 especialistas que vienen a reforzar al personal sanitario panameño que se encuentra agotado por la pandemia de la COVID-19.

Recientemente, las autoridades informaban de la contratación de médicos extranjeros, específicamente Estados Unidos, Venezuela, México, Colombia y Cuba.

La Resolución de Gabinete No. 101 del 17 de diciembre, publicada el 23 de diciembre en Gaceta Oficial destaca el Acuerdo de Cooperación para la Respuesta de Emergencia celebrado entre el Ministerio de Salud de Panamá y el Ministerio de Salud de Cuba.

Agrega el documento que se hizo una evaluación exhaustiva para proceder con la contratación de médicos extranjeros para cubrir la prestación de servicios de salud especializados en algunas áreas en el país.

En tanto, el Minsa sigue haciendo el llamado a los médicos panameños que aún no se encuentran en el sistema para que lleven sus hojas de vida y se unan al equipo que lucha contra la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con el artículo 3 de esta resolución, el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas asignará las partidas presupuestarias necesarias para cubrir los compromisos adquiridos en el acuerdo.

La contratación de este personal extranjero despierta todo tipo de reacciones por parte del Gobierno de Estados Unidos, los gremios médicos y distintos sectores de la sociedad panameña.

Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, reaccionó en Twitter sobre la contratación de médicos cubanos, instando a los gobiernos a garantizar el trato justo, “en marcado contraste con el régimen de Castro, que trafica y explota la valentía de los trabajadores para sus propios beneficios”.

Governments that hire Cuban medical workers must ensure their fair and humane treatment - in stark contrast to the Castro regime, which traffics in, and exploits, the workers’ bravery for its own gains.Make contracts transparent and pay workers directly.