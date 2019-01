La abogada tributaria, Marta Luna, aseguró que la penalización por la evasión fiscal, no afectará al panameño común; es decir serán las grandes empresas las que podrían enfrentar cargos por no cumplir con sus responsabilidades fiscales.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el martes 29 de enero en tercer debate, el proyecto de Ley 591, que penaliza la evasión fiscal.

Con esta nueva ley, de ser sancionada por el presidente de la República en los próximos días, se castigará penalmente a los contribuyentes que incurran en defraudación tributaria por $300 mil o más en un período fiscal. Esto representaría ingresos superiores por más de un millón de dólares al año, explicó Luna.

Este umbral excluye a la mayoría de la población, y no representa ninguna amenaza para los pequeños y medianos contribuyentes, aseguró el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Esta afirmación fue reconfirmada por Luna, quien explicó que esto pretende frenar a los lavadores de dinero o evasores fiscales, por lo que los abogados tendrán una gran responsabilidad a la hora de investigar a su cliente. “El delito es delito, cuando evades tu obligación o creas un gasto que no has incurrido”.

“Para mí la norma es sana, no me afecta porque venía trabajando en encaminar a mis clientes donde encontraba que por recomendaciones de alguien le habían creado estructuras que no debía, para que no incurra en una defraudación fiscal”, señaló la experta en tributación.

Si algún cliente está incurriendo en actividades sospechosas, es obligación del abogado tributario alertar a las autoridades, manifestó Luna.