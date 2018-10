Varela pide se respete nombramiento de magistrados de la CSJ

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, pidió este jueves 25 de octubre que se respete el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que sean enviados a la Asamblea Nacional (AN) para su ratificación.

“Yo voy a cumplir mi facultad constitucional de enviar los magistrados y espero que la Asamblea lo respete”, expresó el jefe del Ejecutivo.

Según el mandatario, la demora en el nombramiento de los magistrados de la CSJ, “ ha sido buscando un consenso con la Asamblea Legislativa para no someter al país a esos debates innecesarios”.

“El pueblo quiere ver a los políticos ponerse de acuerdo para presentarles soluciones a sus problemas y no discutiendo entre ellos”, aseveró.

El presidente Varela cuestionó que aún existan suplentes de magistrados de la CSJ que no han sido ratificados. “Si la Asamblea ratifica a los suplentes o no los ratifica y enviamos otros, se va armando la corte”.

A su juicio, todo da a entender que hay intereses de por medio con los nombramientos de los magistrados.

“Pareciera que hay algún tipo de interés de algunos dirigentes de partido, no todos la verdad, que tienen esa formación de la época de la dictadura de querer imponer criterios o querer dejar vacantes en la Corte para ver si ellos pueden nombrar en el futuro y eso no está bien, eso no es democracia”, puntualizó el mandatario.