Problema de corrupción habría impedido reclamos sobre Ciudad de la Salud, afirma Barsallo

Predice que habrá un gran pleito legal en el que se va a gasta mucho dinero en abogados y cuando las aguas bajen a su nivel, habrá que esperar lo que resulte del arbitraje.

Explica que se unen dos elementos. Hay un problema con un proveedor de un servicio, que quien lo contrata, alega que lo está haciendo mal, demorado, e incumpliendo, temas que están contemplados en el contrato. A eso se añade el problema de la corrupción, lo que ayuda a entender que en cierto momento no se hagan los reclamos que se tienen que hacer.

“ Si una persona como usuario manda a construir algo en casa y se sabe de problemas con los tiempos de entrega y no se cumplen, se presenta un reclamo. Pero si hay un problema de corrupción de por medio y la persona no se atreve, ni puede exigir a quien hace la construcción por un tema de corrupción, no habrá reclamo energético en el sentido de lograr lo que se quiere”, expresa Barsallo.

Es por ello que en cierto momento las autoridades no se muestran tan molestas, ni tan interesadas en lograr el bien común, pero era porque tenían el problema en el que eran parte de la corrupción.

Las responsabilidades del caso se deberán probar en el arbitraje, presentando todas las pruebas documentadas, porque “ en el mundo jurídico lo que no está dentro del expediente no existe”.

Por otra parte, en el caso del Hospital Modular de Albrook, dijo que la organización que representa no comparte la decisión de la Contraloría General de la República y que en una carta donde explican los puntos, legales, integridad, transparencia y ética por la cual no se debía aprobar el refrendo.