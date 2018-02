Piden a la Corte Suprema que se pronuncie sobre jubilaciones especiales

“La ley no puede atribuirle prerrogativa a un funcionario que cree un privilegio que no tenga ningún critero objetivo de sustentación. El privilegio de por si no es malo, se convierte en inconstitucional cuando no hay una razón objetiva o viola la Constitución, como es en este caso”, declaró González.

González apoya la demanda presentada por el excandidato presidencial, Juan Jované, que señala que los directores del Senan, la policía y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) no tienen derecho al cobro de una jubilación especial.

“No puedes crear un tipo de funcionario especial que, no siendo de carrera, les vas a reconocer una prerrogativa que no le reconoces al resto de los funcionarios que no son de carrera”, añadió el procurador.

“El ingeniero, el médico, el científico, que tengan el mayor aporte al país, solo se pueden jubilar con 2,500 dólares. En cambio, con estas jubilaciones, estas personas, jefes de estos servicios 'militares', por llamarlos de alguna forma, se van con 7 mil y, si el sueldo va subiendo, se van con más”, cuestionó Jované.

Este año, están próximos a cumplir su edad de jubilación el director del Senan, Belsio González, y de la policía, Omar Pinzón. En enero pasado se jubiló Cristian Hayer, del Senafront. Será la CSJ que deberá tomar una decisión sobre la demanda.