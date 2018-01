Tildan de 'insensato' el discurso de Juan Carlos Varela en la AN

Doris Zapata primera vicepresidenta del Partido Revolucionario Democrático (PRD), asegura que el discurso ha sido un irrespeto y que el presidente Varela debe aceptar que hay un descontento generalizado relacionado al tema de la designación de las nuevas magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Si él no es sensato para reconocer qué está sucediendo, entonces no se puede avanzar…”, sostuvo Zapata y agrega que el mandatario no quiere aceptar que hay una crisis de la institucionalidad y por ello no se vio la presencia del magistrado presidente de la CSJ en la instalación de la Asamblea Nacional (AN), este martes 2 de enero.

En el colectivo aseguran que ha sido una irresponsabilidad del presidente mencionar el término narcopolítica, sin decir mayores detalles porque la gente queda con un sin sabor, sobre todo en medio de una escenario en el que pasan cosas importantes y donde hay exfuncionarios que están siendo investigados por supuestas irregularidades en la pasada administración.

“ Ha sido irresponsable en decir que hay narcopolítica sin dar nombres y detalles…”, sostuvo Zapata.

Otros temas donde las personas se quedaron con las ganas de escuchar lo que tenía que decir fueron Odebrecht, desabastecimiento de agua, ley de contrataciones públicas, entre otras.

Sobre la designación de las magistradas de la Corte Suprema de Justicia, Zapata asegura que el periodo de consulta que se prometió en campaña no lo está cumpliendo.

En tanto, a Zapata le llama la atención que se haya referido a los medios de comunicación cuando se dio una crisis en el Grupo Editorial El Siglo y La Estrella (GESE), sin que se diera un mayor aporte al medio para afrontar la crisis.

Sobre la solicitud que hizo para que se divulguen las cosas buenas, asegura que el Gobierno tiene su equipo de Relaciones Públicas y deben hacer su trabajo al igual que los medios de comunicación.

Ha dicho que cada entidad tiene jefes y directores y son quienes tienen la obligación de divulgar lo que se hace y si eso no pasa, no hay manera de que la gente se entere de nada.

Agregó que la Constituyente es otro de los temas que el presidente ha dejado en el tintero, incumpliendo con sus propuestas de campaña.