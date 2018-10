Universidad de Panamá investiga a funcionarios por sustracción de cheques en blanco

La Universidad de Panamá (UP) reveló una investigación que se les realiza a varios funcionarios, por la sustracción de tres cheques en blanco por un valor total de 140 mil dólares.

En medio de la rendición de cuentas, el propio rector de esta casa de estudios, Eduardo Flores, se refirió a esta investigación. No descarta que se trate de una red, que está compuesta por funcionarios, incluso trabajadores de diferentes bancos, ya que las firmas fueron falsificadas.

De los 140 mil, sólo se han recuperado 61 mil dólares.

"Estos cheques fueron cambiados con mucha facilidad. Esto no debe ser problema de una persona, debe ser una red que involucra inclusive a algunos bancos. Nosotros esperamos que la investigación nuestra arroje responsables y si no, los que están siendo acusados afuera hablen quién fue el que les falsificó y les facilitó ese cheque en blanco para nosotros tomar nuestras previsiones con mucha fuerza", comentó Flores a los medios.

Por otro lado, Flores aseguró que están en una lucha para acabar con la corrupción dentro de la Universidad de Panamá. Desde hace varios meses, entró en vigencia una norma que no permite a los altos funcionarios nombrar a sus familiares dentro de la institución.

"No pueden contratar pariente en la universidad hasta el cuarto grado de consaguinidad y el segundo de afinidad. De tal manera, que si el pariente necesita un trabajo que vaya a buscarlo en otra universidad o en otra institución del Estado, pero en esta no. Ninguna autoridad llega a un puesto para estar acumulando parientes. Yo creo que eso no es correcto, tampoco moral", manifestó Flores.

El rector también justificó que la Universidad de Panamá esté dentro de la planilla 080 de la Asamblea Nacional (AN). Según él, los más de 3 millones de dólares que se mencionan, son utilizados para pagar los concursos de cátedras y ascensos de categoría de los administrativos y docentes, además de las equiparaciones.